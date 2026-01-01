Implementează MariaDB printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date relațională open-source și înlocuitor direct pentru MySQL, de încredere pentru milioane de implementări la nivel mondial.
Alege un plan VPS pentru MariaDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MariaDB
MariaDB este una dintre cele mai utilizate baze de date relaționale din lume, creată de dezvoltatorii originali MySQL pentru a rămâne permanent open source. Oferă conformitate ACID completă, compatibilitate MySQL, multiple motoare de stocare și funcționalități de nivel enterprise precum Galera Cluster pentru înaltă disponibilitate — ceea ce o face o bază solidă pentru aplicații web, platforme SaaS și sarcini de lucru cu date de orice dimensiune.
Rularea MariaDB pe propriul tău VPS îți oferă resurse dedicate pentru baza de date, control direct asupra configurării și optimizării, și un server de baze de date partajat accesibil tuturor aplicațiilor tale — fără costurile suplimentare și prețurile per resursă ale serviciilor de baze de date administrate.
Funcționalități cheie ale MariaDB
Compatibilitate MySQL
Înlocuitorul direct pentru MySQL înseamnă că aplicațiile, driverele și instrumentele existente funcționează fără modificări de cod.
Tranzacții ACID
Suportul tranzacțional complet cu InnoDB asigură integritatea datelor pentru aplicațiile care nu își pot permite o stare inconsistentă.
Galera Cluster
Replicare multi-master încorporată pentru implementări cu disponibilitate ridicată care necesită operațiuni de bază de date fără întreruperi.
Multiple motoare de stocare
Alege din InnoDB, Aria, ColumnStore și altele pentru a potrivi motorul de stocare fiecărui tip de sarcină de lucru.
JSON și Date Spațiale
Tipul de date JSON nativ și indecșii spațiali suportă modele de date moderne pentru aplicații, alături de datele relaționale tradiționale.
De ce să rulezi MariaDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.