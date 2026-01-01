Open Dronelog este un analizor open-source de jurnale de zbor pentru drone care importă exporturi DJI, Litchi și Airdata într-o bază de date locală DuckDB și le expune printr-un panou de bord web interactiv. Spre deosebire de serviciile cloud care îți blochează istoricul de zbor în spatele abonamentelor sau limitelor de încărcare, fiecare zbor, număr de serie al bateriei și eșantion de telemetrie rămâne pe propriul tău server, iar analizele rulează local cu downsampling automat pentru seturi de date foarte mari.

Găzduirea Open Dronelog pe propriul tău VPS menține rutele de zbor identificabile personal, numerele de serie ale dronelor și istoricul bateriilor în întregime sub controlul tău. Poți sincroniza automat jurnalele dintr-un folder montat, genera rapoarte de reglementare A4 imprimabile pentru autorități și partaja o singură instanță unei întregi echipe de drone fără taxe per pilot.