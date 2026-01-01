Implementează Open Dronelog cu instalare printr-un singur click.
Analizor auto-găzduit pentru jurnalele de zbor ale dronelor DJI și Litchi, cu hărți 3D, diagrame de telemetrie și rapoarte de zbor imprimabile.
Alege un plan VPS pentru Open Dronelog
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Open Dronelog
Open Dronelog este un analizor open-source de jurnale de zbor pentru drone care importă exporturi DJI, Litchi și Airdata într-o bază de date locală DuckDB și le expune printr-un panou de bord web interactiv. Spre deosebire de serviciile cloud care îți blochează istoricul de zbor în spatele abonamentelor sau limitelor de încărcare, fiecare zbor, număr de serie al bateriei și eșantion de telemetrie rămâne pe propriul tău server, iar analizele rulează local cu downsampling automat pentru seturi de date foarte mari.
Găzduirea Open Dronelog pe propriul tău VPS menține rutele de zbor identificabile personal, numerele de serie ale dronelor și istoricul bateriilor în întregime sub controlul tău. Poți sincroniza automat jurnalele dintr-un folder montat, genera rapoarte de reglementare A4 imprimabile pentru autorități și partaja o singură instanță unei întregi echipe de drone fără taxe per pilot.
Funcționalități cheie ale Open Dronelog
Import jurnal multi-format
Importă DJI .txt, Litchi CSV și exporturi Airdata cu detectare automată a unităților, deduplicare inteligentă și pluginuri opționale de analiză de la terți.
Hărți interactive de zbor
Redă zborurile pe o hartă 3D cu straturi selectabile Satelit, Topografic sau OpenStreetMap, control variabil al vitezei și vizualizare în timp real a manșei RC.
Diagrame de telemetrie
Diagrame sincronizate cu funcție de tragere pentru zoom pentru înălțime, viteză, tensiunile celulelor bateriei, atitudine, semnal RC, GPS și distanța până acasă pentru fiecare zbor.
Monitorizarea sănătății bateriei
Contorizarea ciclurilor per baterie, istoricul capacității de încărcare completă și tendințele minutelor de utilizare te ajută să detectezi degradarea înainte ca o baterie să cedeze în timpul zborului.
Rapoarte de zbor printabile
Generează rapoarte HTML A4 configurabile cu grupuri de câmpuri selectabile, date meteo și grupare zi de zi care se imprimă direct în PDF pentru autorități.
Stocare cu prioritate locală
Toate zborurile sunt stocate într-o bază de date locală DuckDB cu export CSV, JSON, GPX și KML, plus backup complet și restaurare — nu necesită încărcare în cloud.
De ce să rulezi Open Dronelog pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Plausible Analytics
Plausible este o alternativă Google Analytics ușoară, care pune confidențialitatea pe primul loc
Ackee
Ackee este un instrument de analiză Node.js cu auto-găzduire, axată pe confidențialitate, pentru urmărirea site-urilor web