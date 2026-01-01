Implementează Shiori cu un singur click.
Manager de marcaje auto-găzduit care arhivează automat paginile web offline, astfel încât conținutul salvat să rămână accesibil chiar dacă originalul dispare.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Shiori
Shiori este un manager de marcaje auto-găzduit, scris în Go și conceput ca o alternativă axată pe confidențialitate la Pocket și Instapaper. Salvează paginile web ca arhive offline — astfel încât marcajele tale rămân lizibile chiar și atunci când sursele devin offline, sunt blocate de paywall-uri sau dispar complet. Cu peste 9.000 de stele pe GitHub, a devenit o alegere preferată pentru cercetători, dezvoltatori și cititori preocupați de confidențialitate care își construiesc baze de cunoștințe personale.
Auto-găzduirea Shiori pe VPS-ul tău menține listele de lectură și conținutul arhivat complet private, fără urmărire de la terți sau colectare de date. Spre deosebire de serviciile cloud gratuite care impun limite de stocare și de păstrare, găzduirea VPS îți oferă capacitate nelimitată și control total asupra arhivei tale.
Funcționalități cheie ale Shiori
Arhivare pagini offline
Salvează o copie locală a fiecărei pagini marcate, astfel încât conținutul să rămână lizibil chiar dacă URL-ul original nu mai este disponibil sau ajunge în spatele unui paywall.
Căutare text integral
Căutările se extind la toate marcajele și conținutul paginilor arhivate, ceea ce permite găsirea rapidă a informațiilor specifice printre mii de pagini salvate.
Extensii de browser
Salvarea marcajelor cu un singur clic din Chrome și Firefox fără a părăsi pagina curentă, cu arhiva creată automat în fundal.
Pocket import
Migrează bibliotecile Pocket existente în formatul de marcaje Netscape, păstrând etichetele și facilitând tranziția la arhivarea auto-găzduită fără întreruperi.
REST API și CLI
API REST complet și interfață linie de comandă permit integrarea cu scripturi de automatizare și instrumente personalizate dincolo de interfața web.
De ce să rulezi Shiori pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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