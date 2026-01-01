Shiori este un manager de marcaje auto-găzduit, scris în Go și conceput ca o alternativă axată pe confidențialitate la Pocket și Instapaper. Salvează paginile web ca arhive offline — astfel încât marcajele tale rămân lizibile chiar și atunci când sursele devin offline, sunt blocate de paywall-uri sau dispar complet. Cu peste 9.000 de stele pe GitHub, a devenit o alegere preferată pentru cercetători, dezvoltatori și cititori preocupați de confidențialitate care își construiesc baze de cunoștințe personale.

Auto-găzduirea Shiori pe VPS-ul tău menține listele de lectură și conținutul arhivat complet private, fără urmărire de la terți sau colectare de date. Spre deosebire de serviciile cloud gratuite care impun limite de stocare și de păstrare, găzduirea VPS îți oferă capacitate nelimitată și control total asupra arhivei tale.