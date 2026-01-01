Implementează Kotaemon cu instalare printr-un singur click.
Chatbot open-source de Întrebări și Răspunsuri pentru documente, pentru a discuta cu fișierele tale folosind orice furnizor LLM.
Alege un plan VPS pentru Kotaemon
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kotaemon
Kotaemon este un instrument curat, personalizabil, bazat pe RAG, de tip întrebări-răspunsuri pentru documente, care se conectează la LLM-ul la alegerea ta — de la OpenAI și Azure până la o instanță Ollama auto-găzduită. Încarcă PDF-uri, documente Word, foi de calcul și imagini, apoi pune întrebări și primește răspunsuri susținute de citate exacte din materialul sursă.
Spre deosebire de serviciile AI pentru documente bazate pe cloud, auto-găzduirea Kotaemon îți păstrează fișierele private pe propriul tău VPS. Varianta de imagine completă din acest șablon adaugă Tesseract OCR, analiza formatelor LibreOffice și gestionarea documentelor multi-modale, făcându-l potrivit pentru PDF-uri scanate, fișiere Office și documente cu multe imagini.
Funcționalități cheie ale Kotaemon
Suport Multi-LLM
Conectează-te la OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral sau la orice model local găzduit de Ollama, fără a-ți migra documentele sau istoricul de chat.
Răspunsuri bazate pe citări
Fiecare răspuns face trimitere la pasajele exacte din documentele tale sursă, astfel încât să poți verifica afirmațiile și să urmărești informațiile direct.
OCR și parsare Office
Tesseract OCR, LibreOffice și ffmpeg sunt incluse pentru a gestiona fișiere PDF scanate, fișiere Word și PowerPoint, și documente bazate pe imagini nativ.
Recuperare GraphRAG
Backend-urile opționale GraphRAG și LightRAG îmbunătățesc precizia recuperării pentru seturi de documente mari sau dens interconectate.
Acces multi-utilizator
Gestionarea integrată a utilizatorilor permite fiecărui membru al echipei să mențină colecții private de documente sub o singură implementare partajată.
De ce să rulezi Kotaemon pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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