Reducere de până la 69% pentru Argilla

Deploy Argilla in one click installation.

Collaborative AI dataset annotation platform for building high-quality training data for NLP, LLM, and multimodal projects.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Deploy Argilla in one click installation.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Argilla

Argilla is a data-centric collaboration platform built for AI engineers and domain experts who need to create, annotate, and curate high-quality datasets for machine learning projects. It supports the full range of modern AI annotation tasks — text classification, named entity recognition, RAG evaluation, preference tuning, and RLHF — in a single unified interface with a Python SDK for programmatic control.

Self-hosting Argilla ensures that proprietary training data, annotation schemas, and model feedback never leave your organization's infrastructure. This deployment includes the complete stack: PostgreSQL for data persistence, Redis for job processing, Elasticsearch for semantic search, and dedicated worker services for handling large-scale background operations without impacting the annotation interface.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Argilla

Collaborative Annotation

Assign annotation tasks to team members with role-based access control, enabling distributed labeling workflows where domain experts and AI engineers work from the same dataset without conflicts.

AI-Assisted Labeling

Accelerate annotation with AI-generated label suggestions and automated quality checks, reducing the manual effort required to build large training datasets without sacrificing accuracy.

Semantic Search

Explore and filter datasets using semantic similarity search powered by Elasticsearch, making it practical to find and review specific data patterns across millions of annotated records.

Python SDK Integration

Create, query, and manipulate datasets programmatically through the Argilla Python SDK, and export directly to Hugging Face Datasets or other formats for seamless training pipeline integration.

Multi-Task Support

Handle text classification, NER, ranking, preference tuning, and custom annotation schemas within a single platform, so one deployment serves the annotation needs of diverse AI projects.

De ce să rulezi Argilla pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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