Odysseus este un spațiu de lucru AI open-source care pune instrumentele de chat, agent, cercetare și scriere pe care le-ai aștepta de la ChatGPT sau Claude pe propriul tău server. Acesta include chat persistent cu orice model local sau API, un runtime de agent construit pe opencode, cercetare profundă în mai mulți pași, un Cookbook de modele cu recomandări adaptate hardware-ului, plus un editor de Documente, Notițe, Sarcini, calendar CalDAV și un inbox IMAP/SMTP cu triaj AI.

Auto-găzduirea Odysseus pe VPS-ul tău păstrează fiecare conversație, document, embedding și email în întregime pe propria ta infrastructură. Tu aduci propriile chei API pentru OpenAI, OpenRouter sau orice endpoint compatibil, în timp ce memoria persistentă și abilitățile evoluează în timp, fără taxe per loc sau blocare de furnizor.