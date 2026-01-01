Instalează Odysseus cu un singur click.
Spațiu de lucru AI auto-găzduit pentru chat, agenți, cercetare aprofundată, memorie, documente și email — toate rulând pe propriul tău VPS.
Alege un plan VPS pentru Odysseus
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Odysseus
Odysseus este un spațiu de lucru AI open-source care pune instrumentele de chat, agent, cercetare și scriere pe care le-ai aștepta de la ChatGPT sau Claude pe propriul tău server. Acesta include chat persistent cu orice model local sau API, un runtime de agent construit pe opencode, cercetare profundă în mai mulți pași, un Cookbook de modele cu recomandări adaptate hardware-ului, plus un editor de Documente, Notițe, Sarcini, calendar CalDAV și un inbox IMAP/SMTP cu triaj AI.
Auto-găzduirea Odysseus pe VPS-ul tău păstrează fiecare conversație, document, embedding și email în întregime pe propria ta infrastructură. Tu aduci propriile chei API pentru OpenAI, OpenRouter sau orice endpoint compatibil, în timp ce memoria persistentă și abilitățile evoluează în timp, fără taxe per loc sau blocare de furnizor.
Funcționalități cheie ale Odysseus
Chat cu orice model
Conectează vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI sau orice endpoint compatibil cu OpenAI dintr-o singură interfață de chat unificată.
Agent runtime
Un agent bazat pe opencode este livrat cu instrumente pentru MCP, web, fișiere, shell, abilități și memorie, astfel încât să poată executa sarcini complete de la un capăt la altul.
Cercetare aprofundată
Rulările de cercetare în mai mulți pași colectează, citesc și sintetizează surse într-un raport vizual pe care îl poți răsfoi și exporta.
Ghid de modele
Scanează hardware-ul disponibil, recomandă modele GGUF, FP8 și AWQ care se potrivesc de fapt, apoi le descarcă și le servește cu un singur clic.
Memorie persistentă și abilități
Regăsirea vectorială și a cuvintelor cheie bazată pe ChromaDB îi oferă agentului memorie pe termen lung și abilități reutilizabile care supraviețuiesc repornirilor.
Documente, Notițe și Mail
Editor markdown cu mai multe file, note, liste de sarcini, calendar CalDAV și inbox IMAP/SMTP cu triere AI într-un singur spațiu de lucru.
De ce să rulezi Odysseus pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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