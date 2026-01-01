Implementează Calibre-Web prin instalare cu un singur click.
Interfață web modernă pentru biblioteca ta de cărți electronice Calibre, accesibilă de pe orice dispozitiv cu un browser.
Alege un plan VPS pentru Calibre-Web
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Calibre-Web
Calibre-Web oferă o interfață curată, bazată pe browser, pentru gestionarea și citirea cărților electronice stocate într-o bază de date Calibre. Suportă formate EPUB, PDF, MOBI, AZW3 și benzi desenate, include un cititor de cărți electronice încorporat cu teme personalizabile și permite mai multor utilizatori să mențină liste de lectură și progres separate — totul fără a necesita aplicația desktop Calibre.
Auto-găzduirea Calibre-Web pe VPS-ul tău îți oferă o bibliotecă digitală personală accesibilă de oriunde, fără urmărire, fără restricții DRM și cu control complet asupra datelor și colecției tale de lectură.
Funcționalități cheie ale Calibre-Web
Cititor de cărți electronice integrat
Citește EPUB și alte formate direct în browser, cu fonturi ajustabile, teme și urmărirea progresului de lectură.
Suport utilizatori multipli
Fiecare utilizator primește liste de lectură individuale, progres și preferințe fără a partaja un singur cont sau o vizualizare a colecției.
Suport pentru formate multiple
Gestionează EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR și CBZ, astfel încât întreaga ta bibliotecă — cărți, benzi desenate și reviste — să se afle într-un singur loc.
Trimite către dispozitiv
Trimite cărți prin email direct pe Kindle sau pe alte e-readere, astfel încât dispozitivul tău preferat să aibă întotdeauna conținutul pe care îl vrei, fără transferuri manuale.
Administrarea metadatelor
Editează detaliile cărții, coperțile, etichetele și informațiile despre serie pentru a menține o bibliotecă bine organizată, ușor de căutat, pe măsură ce aceasta crește.
De ce să rulezi Calibre-Web pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic