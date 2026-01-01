Calibre-Web oferă o interfață curată, bazată pe browser, pentru gestionarea și citirea cărților electronice stocate într-o bază de date Calibre. Suportă formate EPUB, PDF, MOBI, AZW3 și benzi desenate, include un cititor de cărți electronice încorporat cu teme personalizabile și permite mai multor utilizatori să mențină liste de lectură și progres separate — totul fără a necesita aplicația desktop Calibre.

Auto-găzduirea Calibre-Web pe VPS-ul tău îți oferă o bibliotecă digitală personală accesibilă de oriunde, fără urmărire, fără restricții DRM și cu control complet asupra datelor și colecției tale de lectură.