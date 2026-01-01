Instalează MicroRealEstate cu un singur click.
Administrare open-source a proprietăților de închiriat pentru proprietari: contracte de închiriere, chirii, chiriași și stocarea documentelor într-o singură platformă auto-găzduită.
Alege un plan VPS pentru MicroRealEstate
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MicroRealEstate
MicroRealEstate este o aplicație open-source de gestionare a proprietăților, construită special pentru proprietari independenți și echipe mici de imobiliare. Consolidează înregistrările chiriașilor, contractele de închiriere, urmărirea chiriei și generarea de documente într-un singur spațiu de lucru auto-găzduit, eliminând taxele per unitate și compromisurile legate de partajarea datelor specifice soluțiilor SaaS comerciale de gestionare a proprietăților.
Auto-găzduirea MicroRealEstate pe propriul tău VPS menține informațiile sensibile ale chiriașilor, contractele de închiriere și istoricul plăților sub controlul tău deplin. Arhitectura de microservicii separă clar portalul proprietarului, portalul chiriașului, generatorul de documente și serviciul de email, făcând gestionarea proprietăților de închiriat simplă la orice scară, fără costuri recurente de software.
Funcționalități cheie ale MicroRealEstate
Administrarea închirierilor
Generează contracte de închiriere din șabloane personalizabile și stochează fiecare contract, act adițional și document legat de fiecare locațiune într-un singur loc.
Urmărirea plății chiriei
Înregistrează plățile primite și monitorizează soldurile restante pentru fiecare unitate, cu generare automată de notificări și chitanțe pentru chiriași.
Portal chiriași
O interfață dedicată chiriașilor le permite acestora să își consulte contractul de închiriere, să vizualizeze istoricul plăților și să descarce chitanțe fără a contacta proprietarul.
Documente personalizate
Redactează notificări, scrisori și anunțuri din șabloane reutilizabile, astfel încât comunicarea cu chiriașii să rămână consecventă și profesionistă.
Colaborare în echipă
Permite colaboratorilor să împartă sarcinile de gestionare a proprietăților, făcând platforma potrivită atât pentru proprietarii independenți, cât și pentru afacerile imobiliare.
Notificări prin email
Conectează SMTP, Mailgun sau Gmail pentru a trimite chitanțe, notificări în masă și invitații pentru chiriași direct din aplicație.
De ce să rulezi MicroRealEstate pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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