Implementează ILLA Builder cu o instalare dintr-un singur click.
Platformă open-source low-code pentru construirea vizuală de instrumente interne, tablouri de bord și panouri de administrare.
Alege un plan VPS pentru ILLA Builder
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ILLA Builder
ILLA Builder este o platformă de dezvoltare low-code open-source care permite echipelor să construiască instrumente interne, panouri de bord și panouri de administrare fără inginerie front-end extinsă. O bibliotecă de componente drag-and-drop combinată cu suport pentru peste 40 de integrări — inclusiv PostgreSQL, MySQL, API-uri REST și GraphQL — înseamnă că dezvoltatorii pot conecta surse de date reale și pot livra aplicații funcționale în ore, nu în săptămâni.
Auto-găzduirea ILLA Builder pe VPS-ul tău păstrează datele de afaceri în propria infrastructură, eliminând preocupările legate de politicile de partajare a datelor SaaS sau de prețurile per-loc. Imaginea Docker all-in-one include tot ce este necesar pentru a rula platforma, cu volume persistente care asigură că proiectele și resursele tale conectate sunt păstrate la reporniri și actualizări.
Funcționalități cheie ale ILLA Builder
Constructor drag-and-drop
Asamblează interfețe dintr-o bibliotecă bogată de componente — tabele, formulare, diagrame și multe altele — trăgându-le pe o pânză, fără a scrie cod de layout.
40+ integrări de date
Conectează-te direct la PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, API-uri REST, GraphQL și alte servicii populare pentru a-ți alimenta aplicațiile cu date în timp real.
JavaScript peste tot
Scrie logică personalizată direct cu JavaScript pentru a transforma datele, a declanșa acțiuni și a adăuga comportament condițional dincolo de ceea ce permit de obicei instrumentele no-code.
Colaborare în timp real
Mai mulți membri ai echipei pot edita aceeași aplicație simultan, făcând-o practică pentru echipele de inginerie și operațiuni să construiască și să itereze împreună.
Controlul datelor auto-găzduit
Rularea pe propriul tău VPS menține toate sursele de date conectate și logica aplicației în infrastructura ta, sprijinind conformitatea și cerințele de rezidență a datelor.
De ce să rulezi ILLA Builder pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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