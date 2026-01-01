Norish este o aplicație modernă de gestionare a rețetelor, care pune gospodăria pe primul loc, concepută pentru familii și situații de locuit în comun. Importă rețete direct din URL-uri, YouTube Shorts, Instagram Reels, videoclipuri TikTok și capturi de ecran – eliminând munca de transcriere manuală pe care o necesită alte aplicații de gestionare a rețetelor. Analiza nutrițională bazată pe inteligență artificială (AI) și detectarea alergiilor rulează automat pentru fiecare rețetă importată, iar modificările se sincronizează în timp real pe toate dispozitivele din gospodărie prin Redis.

Spre deosebire de serviciile de rețete bazate pe cloud care îți monetizează datele și limitează exportul, Norish este complet auto-găzduit sub licența AGPL-3.0, păstrând fiecare rețetă, listă de cumpărături și plan de masă pe o infrastructură pe care o controlezi, fără taxe per gospodărie sau niveluri de abonament.