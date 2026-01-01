Instalează Norish cu un singur click.
Manager de rețete open-source pentru gospodării, cu import din rețelele sociale, analiză nutrițională AI și sincronizare în timp real.
Alege un plan VPS pentru Norish
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Norish
Norish este o aplicație modernă de gestionare a rețetelor, care pune gospodăria pe primul loc, concepută pentru familii și situații de locuit în comun. Importă rețete direct din URL-uri, YouTube Shorts, Instagram Reels, videoclipuri TikTok și capturi de ecran – eliminând munca de transcriere manuală pe care o necesită alte aplicații de gestionare a rețetelor. Analiza nutrițională bazată pe inteligență artificială (AI) și detectarea alergiilor rulează automat pentru fiecare rețetă importată, iar modificările se sincronizează în timp real pe toate dispozitivele din gospodărie prin Redis.
Spre deosebire de serviciile de rețete bazate pe cloud care îți monetizează datele și limitează exportul, Norish este complet auto-găzduit sub licența AGPL-3.0, păstrând fiecare rețetă, listă de cumpărături și plan de masă pe o infrastructură pe care o controlezi, fără taxe per gospodărie sau niveluri de abonament.
Funcționalități cheie ale Norish
Import de rețete social media
Importă rețete de la orice URL, YouTube Shorts, Instagram Reels sau videoclipuri TikTok folosind un browser headless — fără transcriere manuală.
Analiză nutrițională AI
Generează automat informații nutriționale și detectează alergenii pe rețetele importate, astfel încât membrii gospodăriei cu nevoi alimentare să aibă întotdeauna date precise.
Sincronizare în timp real a gospodăriei
Modificările rețetelor, actualizările listei de cumpărături și editările planului de masă se propagă instantaneu pe fiecare dispozitiv din gospodărie, fără o reîmprospătare manuală.
Liste de cumpărături împărțite
Creează liste de cumpărături pentru gospodărie direct din rețete și planuri de masă selectate, cu articole organizate pentru cumpărături eficiente.
CalDAV planificator de mese
Sincronizează-ți calendarul planului de mese cu orice aplicație compatibilă CalDAV, astfel încât mesele planificate să apară alături de programări și mementouri.
De ce să rulezi Norish pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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