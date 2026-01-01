Implementează Hiccup cu instalare cu un singur click.
O pagină de pornire rapidă și statică pentru a-ți organiza cele mai importante linkuri și marcaje într-un singur loc.
Alege un plan VPS pentru Hiccup
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hiccup
Hiccup este o pagină de pornire statică ușoară, open-source, concepută pentru a-ți plasa cele mai utilizate linkuri în prim-plan. Construită ca o aplicație React servită de Nginx, nu necesită nicio bază de date și niciun backend — doar un fișier de configurare JSON pe care îl poți edita direct sau gestiona prin editorul de configurare încorporat. Cardurile prezentate, categoriile organizate și o bară de căutare puternică cu mai mulți furnizori fac extrem de rapid accesul la orice marcaj dintr-o singură filă.
Găzduirea proprie a Hiccup pe propriul tău VPS înseamnă că marcajele tale rămân private, se încarcă instantaneu din fișiere statice și rămân accesibile de pe orice dispozitiv. Cu suport PWA, comenzi rapide de la tastatură, gestionare a linkurilor prin drag-and-drop și mod de citire pentru ecrane partajate, Hiccup se potrivește la fel de bine ca o pagină de pornire personală a browserului sau ca un panou de bord de uz casnic pentru servicii partajate.
Funcționalități cheie ale Hiccup
Căutare multi-furnizor
Caută pe Google, DuckDuckGo, Amazon și furnizori personalizați simultan, sau sari direct la un link salvat după nume sau etichetă.
Editor de configurare JSON
Gestionează-ți întregul panou de bord printr-un editor de configurare integrat — încarcă din URL sau fișier local, previzualizează mai multe configurații și descarcă copii de rezervă oricând.
Drag and Drop Linkuri
Adaugă sau actualizează linkuri și fundaluri de card trăgând URL-uri sau imagini dintr-o altă fereastră de browser direct pe orice card.
Navigare cu tastatura
Suportul complet pentru scurtături de la tastatură îți permite să deschizi linkuri, să comuți modul de editare și să navighezi în panoul de bord fără să atingi mouse-ul.
PWA și pregătit pentru mobil
Instalează Hiccup ca o Progressive Web App pe orice dispozitiv pentru acces rapid, de pe ecranul principal, la toate semnele tale de carte, de pe desktop sau mobil.
De ce să rulezi Hiccup pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare