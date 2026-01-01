Hiccup este o pagină de pornire statică ușoară, open-source, concepută pentru a-ți plasa cele mai utilizate linkuri în prim-plan. Construită ca o aplicație React servită de Nginx, nu necesită nicio bază de date și niciun backend — doar un fișier de configurare JSON pe care îl poți edita direct sau gestiona prin editorul de configurare încorporat. Cardurile prezentate, categoriile organizate și o bară de căutare puternică cu mai mulți furnizori fac extrem de rapid accesul la orice marcaj dintr-o singură filă.

Găzduirea proprie a Hiccup pe propriul tău VPS înseamnă că marcajele tale rămân private, se încarcă instantaneu din fișiere statice și rămân accesibile de pe orice dispozitiv. Cu suport PWA, comenzi rapide de la tastatură, gestionare a linkurilor prin drag-and-drop și mod de citire pentru ecrane partajate, Hiccup se potrivește la fel de bine ca o pagină de pornire personală a browserului sau ca un panou de bord de uz casnic pentru servicii partajate.