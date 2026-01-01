Instalare Radicale cu un singur click.
Server CalDAV și CardDAV auto-găzduit și ușor, pentru sincronizarea calendarelor și contactelor pe toate dispozitivele tale.
Alege un plan VPS pentru Radicale
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Radicale
Radicale este un server CalDAV (calendar) și CardDAV (contacte) mic, simplu și fără bătăi de cap, scris în Python. Acesta utilizează protocoalele standard pe care fiecare sistem de operare modern le suportă nativ — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — astfel încât calendarele și contactele se sincronizează cu dispozitivele tale fără a instala aplicații personalizate sau extensii de browser.
Găzduirea Radicale pe propriul tău VPS păstrează fiecare eveniment, adresă și calendar partajat pe infrastructura pe care o controlezi tu, în loc să fie predate unui serviciu SaaS de calendar. Serverul stochează colecțiile ca fișiere simple pe disc, nu necesită o bază de date și rulează confortabil alături de alte aplicații datorită amprentei sale mici de Python.
Funcționalități cheie ale Radicale
Standard CalDAV și CardDAV
Sincronizare nativă cu iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME și KDE fără clienți terți — fiecare sistem de operare modern suportă protocoalele din start.
Stocare bazată pe fișiere
Calendarele și contactele există ca fișiere iCalendar și vCard simple pe disc — ușor de făcut backup, de gestionat versiunile sau de migrat fără dump-uri de baze de date.
Multi-utilizator cu partajare
Fiecare utilizator autentificat primește propriile colecții, cu reguli opționale de partajare pentru calendare partajate de familie sau de echipă.
Amprentă mică de resurse
Serverul Pure-Python fără bază de date pornește în câteva secunde și utilizează zeci de megabytes de memorie — perfect pentru cele mai mici planuri VPS.
Interfață de administrare Web
UI-ul de browser integrat permite utilizatorilor să navigheze prin colecții, să copieze URL-urile CalDAV/CardDAV pentru configurarea clientului și să verifice dacă totul funcționează.
Compatibil cu reverse-proxy
Conceput pentru a funcționa în spatele nginx, Apache sau Traefik, cu terminarea HTTPS în amonte, astfel încât implementarea să fie simplă și sigură.
De ce să rulezi Radicale pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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