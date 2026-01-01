Radicale este un server CalDAV (calendar) și CardDAV (contacte) mic, simplu și fără bătăi de cap, scris în Python. Acesta utilizează protocoalele standard pe care fiecare sistem de operare modern le suportă nativ — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — astfel încât calendarele și contactele se sincronizează cu dispozitivele tale fără a instala aplicații personalizate sau extensii de browser.

Găzduirea Radicale pe propriul tău VPS păstrează fiecare eveniment, adresă și calendar partajat pe infrastructura pe care o controlezi tu, în loc să fie predate unui serviciu SaaS de calendar. Serverul stochează colecțiile ca fișiere simple pe disc, nu necesită o bază de date și rulează confortabil alături de alte aplicații datorită amprentei sale mici de Python.