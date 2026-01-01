Instalează Cloudflared prin instalare cu un singur click.
Daemon Cloudflare Tunnel care expune servicii în siguranță pe internet fără a deschide porturi de firewall.
Alege un plan VPS pentru Cloudflared
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cloudflared
Cloudflared este daemonul client pentru Cloudflare Tunnel, creând conexiuni criptate doar de ieșire de la VPS-ul tău la rețeaua edge a Cloudflare. Prin rutarea întregului trafic prin Cloudflare înainte de a ajunge la originea ta, obții protecție DDoS încorporată și acoperire WAF fără a deschide vreodată porturi de firewall de intrare sau a expune adresa IP a serverului tău.
Găzduirea proprie a daemonului Cloudflared pe un VPS oferă un tunel stabil, mereu activ, care nu este supus limitărilor de fiabilitate ale conexiunilor de internet de acasă. Token-urile tale Cloudflare și configurația tunelului sunt stocate pe o infrastructură pe care o controlezi, iar interfața web inclusă face configurarea inițială și gestionarea continuă simple, fără a utiliza linia de comandă.
Funcționalități cheie ale Cloudflared
Fără porturi de intrare
Toate conexiunile pornesc în exterior de pe serverul tău, eliminând necesitatea de a deschide reguli de firewall sau de a configura redirecționarea porturilor NAT.
Protecția IP-ului de origine
Traficul ajunge la serverul tău doar prin Cloudflare, ascunzând IP-ul tău VPS de scanere și de încercările de atac direct.
Protecție DDoS încorporată
Cloudflare absoarbe atacurile volumetrice la nivel de edge înainte ca orice trafic să ajungă la serverul tău de origine.
Integrare Zero Trust
Asociază tunelurile cu Cloudflare Access pentru a aplica autentificarea bazată pe identitate pe orice serviciu intern, fără un VPN.
Configurare web
Gestionează token-urile de tunel și rutele printr-o interfață web inclusă, fără a fi nevoie să folosești linia de comandă.
De ce să rulezi Cloudflared pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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