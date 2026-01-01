Cloudflared este daemonul client pentru Cloudflare Tunnel, creând conexiuni criptate doar de ieșire de la VPS-ul tău la rețeaua edge a Cloudflare. Prin rutarea întregului trafic prin Cloudflare înainte de a ajunge la originea ta, obții protecție DDoS încorporată și acoperire WAF fără a deschide vreodată porturi de firewall de intrare sau a expune adresa IP a serverului tău.

Găzduirea proprie a daemonului Cloudflared pe un VPS oferă un tunel stabil, mereu activ, care nu este supus limitărilor de fiabilitate ale conexiunilor de internet de acasă. Token-urile tale Cloudflare și configurația tunelului sunt stocate pe o infrastructură pe care o controlezi, iar interfața web inclusă face configurarea inițială și gestionarea continuă simple, fără a utiliza linia de comandă.