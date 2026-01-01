Instalează LibreNMS cu un singur click.
Sistem de monitorizare a rețelei condus de comunitate, cu auto-descoperire, cu suport SNMP aprofundat pentru mii de modele de dispozitive.
Alege un plan VPS pentru LibreNMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LibreNMS
LibreNMS este un sistem de monitorizare a rețelei complet, licențiat GPL, care descoperă automat întreaga ta infrastructură prin SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP și ARP. Acesta suportă mii de modele de dispozitive de la Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet și multe altele, gata de utilizare, oferindu-ți grafice de trafic per port, alertare și mapare a topologiei fără taxe de licențiere per dispozitiv.
Auto-găzduirea LibreNMS pe VPS-ul tău păstrează telemetria sensibilă a infrastructurii pe hardware-ul pe care îl controlezi, fără amprentă de agent pe dispozitivele monitorizate. Această implementare include LibreNMS cu MariaDB, Redis și un container dedicat pentru dispecerul de interogare, astfel încât interogarea și alertarea să ruleze fiabil alături de interfața web.
Funcționalități cheie ale LibreNMS
Auto-descoperire SNMP
Descoperă automat dispozitivele și interfețele acestora prin SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP și ARP, fără muncă manuală de inventariere.
Suport extins pentru dispozitive
Vine cu suport pentru mii de modele de rețea, server și dispozitive IoT de la Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet și multe altele.
Alerte și notificări
Definește reguli cu alerte șablon și livrează-le prin email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhook-uri și 80+ transporturi.
Facturare și lățime de bandă
Monitorizează traficul per-port cu rapoarte de facturare la percentila 95 pentru circuite și interfețe pentru clienți, ideal pentru ISP-uri și furnizori de servicii administrate.
API și integrări
API REST complet și integrări de primă clasă cu Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping și hărți bazate pe OpenStreetMap.
Sondare distribuită
Serviciul de dispecerizare scalează interogarea pe mai multe containere worker, menținând rețelele mari receptive fără a rata intervale.
De ce să rulezi LibreNMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare