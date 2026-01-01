Rallly este un instrument open-source de programare și sondaj de grup, prietenos cu confidențialitatea, conceput pentru a înlocui Doodle și aplicațiile SaaS similare. Organizatorii creează un sondaj cu opțiuni de dată/oră propuse, partajează un link, iar participanții aleg intervalele care le convin — nu este necesar un cont pentru participanți. Panoul de bord al organizatorului evidențiază apoi cele mai populare intervale, facilitând confirmarea orei finale.

Găzduirea Rallly pe propriul tău VPS păstrează emailurile participanților, datele de răspuns și subiectele întâlnirilor pe infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât pe un serviciu de programare terț. Platforma suportă multiple fusuri orare, opțiuni blocate, branding personalizat și autentificare prin link magic de email pentru organizatori, iar întregul stack rulează pe un singur container Next.js plus PostgreSQL — suficient de mic pentru uz personal, suficient de robust pentru o echipă mică sau un club.