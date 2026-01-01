Instalează Rallly cu un singur click.
Instrument de programare auto-găzduit pentru a alege în colaborare cea mai bună dată și oră pentru grupuri, echipe și fusuri orare.
Alege un plan VPS pentru Rallly
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Rallly
Rallly este un instrument open-source de programare și sondaj de grup, prietenos cu confidențialitatea, conceput pentru a înlocui Doodle și aplicațiile SaaS similare. Organizatorii creează un sondaj cu opțiuni de dată/oră propuse, partajează un link, iar participanții aleg intervalele care le convin — nu este necesar un cont pentru participanți. Panoul de bord al organizatorului evidențiază apoi cele mai populare intervale, facilitând confirmarea orei finale.
Găzduirea Rallly pe propriul tău VPS păstrează emailurile participanților, datele de răspuns și subiectele întâlnirilor pe infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât pe un serviciu de programare terț. Platforma suportă multiple fusuri orare, opțiuni blocate, branding personalizat și autentificare prin link magic de email pentru organizatori, iar întregul stack rulează pe un singur container Next.js plus PostgreSQL — suficient de mic pentru uz personal, suficient de robust pentru o echipă mică sau un club.
Funcționalități cheie ale Rallly
Sondaje pentru date de grup
Propune mai multe opțiuni de dată și oră, colectează disponibilitatea de la invitați și identifică cel mai bun interval orar — sondaje în stil Doodle, fără taxe per sondaj.
Conștient de fusul orar
Afișează automat fiecare opțiune în fusul orar local al fiecărui respondent, astfel încât echipele distribuite să poată alege orele fără calcule mentale.
Răspunsuri fără cont
Invitații votează cu un nume și un email opțional — fără înregistrare, fără parolă, fără complicații — în timp ce organizatorii își păstrează conturi pentru gestionarea sondajelor.
Autentificare prin link magic
Organizatorii se conectează prin intermediul linkurilor magice trimise pe email, menținând suprafața de expunere a credențialelor redusă, fără a sacrifica comoditatea.
Opțiuni blocate și ascunse
Blochează o opțiune aleasă pentru a îngheța răspunsurile, sau ascunde opțiunile după încheierea votării — util pentru a confirma alegerea finală fără modificări ulterioare.
Branding personalizat
Setează-ți propriul nume de site, logo și temă, astfel încât sondajele să pară parte din organizația ta, mai degrabă decât o pagină de destinație SaaS generică.
De ce să rulezi Rallly pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.