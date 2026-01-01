Implementează withoutbg prin instalare cu un singur click.
Instrument AI auto-găzduit de eliminare a fundalului care procesează imagini local, fără dependență de cloud sau taxe per imagine.
Alege un plan VPS pentru withoutbg
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu withoutbg
withoutbg este o aplicație de eliminare a fundalului, auto-găzduită și bazată pe inteligență artificială, care rulează un pipeline de model ONNX în patru etape, în întregime pe propriul tău server. Aceasta oferă o interfață web drag-and-drop pentru eliminarea fundalurilor din fotografii de produs, portrete și imagini de marketing — fără a trimite fișiere către un serviciu cloud sau a plăti taxe per imagine. Pipeline-ul combină segmentarea ISNet, ghidarea Depth Anything V2, Focus Matting și un model de rafinare pentru a produce rezultate curate, cu fundal transparent, doar prin inferență CPU.
Toate ponderile modelului sunt incluse în imaginea Docker, deci nu este nimic de configurat în afară de implementarea containerului — fără descărcări de modele, fără a necesita GPU, fără apeluri API externe pe calea de procesare.
Funcționalități cheie ale withoutbg
Pipeline de model AI local
Rulează toată procesarea de eliminare a fundalului pe propriul tău server, folosind modele ONNX incluse — nu trimite niciodată nicio imagine către un serviciu cloud extern.
Procesare în patru etape
Segmentarea ISNet, ghidarea Depth Anything V2, Focus Matting și un model de rafinare lucrează împreună pentru a produce margini curate pe păr, blană și subiecte complexe.
Fără GPU
Inferența ONNX bazată pe CPU înseamnă că orice VPS standard poate rula întregul pipeline al modelului fără hardware GPU sau configurare CUDA.
UI web drag-and-drop
Interfața bazată pe React permite utilizatorilor să plaseze imagini și să descarce rezultate cu fundal transparent în format PNG, JPEG sau WebP, fără nicio configurare.
Fără taxe de imagine
Găzduirea proprie elimină costurile per imagine de la API-urile SaaS de eliminare a fundalului — procesează imagini nelimitate la un cost fix de VPS.
De ce să rulezi withoutbg pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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