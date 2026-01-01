withoutbg este o aplicație de eliminare a fundalului, auto-găzduită și bazată pe inteligență artificială, care rulează un pipeline de model ONNX în patru etape, în întregime pe propriul tău server. Aceasta oferă o interfață web drag-and-drop pentru eliminarea fundalurilor din fotografii de produs, portrete și imagini de marketing — fără a trimite fișiere către un serviciu cloud sau a plăti taxe per imagine. Pipeline-ul combină segmentarea ISNet, ghidarea Depth Anything V2, Focus Matting și un model de rafinare pentru a produce rezultate curate, cu fundal transparent, doar prin inferență CPU.

Toate ponderile modelului sunt incluse în imaginea Docker, deci nu este nimic de configurat în afară de implementarea containerului — fără descărcări de modele, fără a necesita GPU, fără apeluri API externe pe calea de procesare.