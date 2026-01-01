Unmanic este un instrument de optimizare a bibliotecii media auto-găzduit care îți scanează automat fișierele și le transcodează în formate consistente folosind FFmpeg. În loc să convertești manual fișiere sau să scrii scripturi, Unmanic monitorizează continuu un director de bibliotecă, identifică fișierele care nu corespund presetărilor tale de ieșire configurate și le pune în coadă pentru procesare — totul gestionat printr-o interfață web.

Găzduirea Unmanic pe un VPS îți oferă o conductă de conversie permanent activă pentru colecția ta media. Fie că standardizezi codecuri video, reduci dimensiunile fișierelor sau procesezi înregistrări DVR, Unmanic gestionează sarcinile în fundal fără a necesita ca mașina ta desktop să rămână pornită.