Implementează Unmanic cu instalare dintr-un singur click.
Optimizator de bibliotecă media auto-găzduit care transcodează și convertește automat fișierele în formatele tale preferate.
Alege un plan VPS pentru Unmanic
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Unmanic
Unmanic este un instrument de optimizare a bibliotecii media auto-găzduit care îți scanează automat fișierele și le transcodează în formate consistente folosind FFmpeg. În loc să convertești manual fișiere sau să scrii scripturi, Unmanic monitorizează continuu un director de bibliotecă, identifică fișierele care nu corespund presetărilor tale de ieșire configurate și le pune în coadă pentru procesare — totul gestionat printr-o interfață web.
Găzduirea Unmanic pe un VPS îți oferă o conductă de conversie permanent activă pentru colecția ta media. Fie că standardizezi codecuri video, reduci dimensiunile fișierelor sau procesezi înregistrări DVR, Unmanic gestionează sarcinile în fundal fără a necesita ca mașina ta desktop să rămână pornită.
Funcționalități cheie ale Unmanic
Scanare automatizată a bibliotecii
Unmanic scanează continuu directorul media și pune în coadă fișierele care nu corespund presetărilor de ieșire configurate pentru procesare.
Transcodare bazată pe FFmpeg
Transcodează video și audio în orice format sau codec suportat de FFmpeg, inclusiv H.264, H.265, AV1 și AAC.
Sistem de pluginuri
Extinde Unmanic cu plugin-uri din comunitate pentru eliminarea reclamelor, redenumirea fișierelor, comprimarea arhivelor și multe altele.
Monitor de fișiere în timp real
Fișierele noi sau modificate sunt detectate automat, astfel încât media proaspăt adăugată este pusă în coadă pentru procesare fără intervenție manuală.
Gestionarea cozii de sarcini
Gestionează lucrările de conversie concurente cu o coadă vizuală care arată progresul în timp real, timpul estimat și istoricul procesării.
De ce să rulezi Unmanic pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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