Fasten On-Prem este un manager de dosare medicale electronice (EMR) open-source, auto-găzduit, care permite persoanelor fizice și familiilor să consolideze datele de sănătate de la medici, spitale, laboratoare și dispozitive conectate într-o singură arhivă privată. Construit pe standardul de date medicale FHIR și scris în Go, acesta ingerează înregistrări prin introducere manuală și încărcări de pachete FHIR exportate din portalurile pentru pacienți, și le afișează într-o cronologie unificată alături de note, afecțiuni, medicamente, alergii și rezultate de laborator.

Găzduirea proprie a Fasten pe propriul tău VPS menține datele de sănătate de identificare personală în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât la un furnizor SaaS de dosare medicale — important având în vedere cât de sensibil este istoricul medical. Baza de date SQLite criptată, runtime-ul Go cu un singur binar și înregistrarea per utilizator înseamnă că un VPS mic poate găzdui confortabil un dosar personal sau de familie complet.