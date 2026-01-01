Implementează Fasten Health cu instalare dintr-un singur click.
Manager auto-găzduit de dosare medicale electronice personale și de familie, care consolidează datele de sănătate de la furnizori și dispozitive.
Alege un plan VPS pentru Fasten Health
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Fasten Health
Fasten On-Prem este un manager de dosare medicale electronice (EMR) open-source, auto-găzduit, care permite persoanelor fizice și familiilor să consolideze datele de sănătate de la medici, spitale, laboratoare și dispozitive conectate într-o singură arhivă privată. Construit pe standardul de date medicale FHIR și scris în Go, acesta ingerează înregistrări prin introducere manuală și încărcări de pachete FHIR exportate din portalurile pentru pacienți, și le afișează într-o cronologie unificată alături de note, afecțiuni, medicamente, alergii și rezultate de laborator.
Găzduirea proprie a Fasten pe propriul tău VPS menține datele de sănătate de identificare personală în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât la un furnizor SaaS de dosare medicale — important având în vedere cât de sensibil este istoricul medical. Baza de date SQLite criptată, runtime-ul Go cu un singur binar și înregistrarea per utilizator înseamnă că un VPS mic poate găzdui confortabil un dosar personal sau de familie complet.
Funcționalități cheie ale Fasten Health
Import FHIR Bundle
Încarcă pachete FHIR exportate din portaluri de pacienți sau alte sisteme medicale pentru a aduce istoricul medical existent în arhivă.
Stocare nativă FHIR
Stochează înregistrările în forma lor originală de resursă FHIR, astfel încât interogările structurate, exporturile și procesarea ulterioară să rămână neutre față de furnizor.
Introducere manuală a înregistrării
Adaugă rezultate de laborator, condiții, medicamente, imunizări și note manual pentru vizite, furnizori sau înregistrări preexistente care precedă accesul FHIR.
Conturi de familie
Gestionează înregistrări pentru parteneri, copii sau membri ai familiei în vârstă dintr-o singură instanță cu conturi de utilizator separate.
Bază de date criptată
Baza de date SQLite este criptată în repaus în mod implicit, protejând înregistrările medicale sensibile de pe disc împotriva accesului oportunist.
Atașamente document
Atașează documente scanate, imagini și fișiere PDF la consultații, astfel încât întregul istoric medical să se afle într-un singur loc căutabil.
De ce să rulezi Fasten Health pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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