Instalează Keycloak cu un singur click.
Gestionare a identității și accesului open-source de nivel enterprise, cu suport pentru SSO, OAuth2 și SAML.
Alege un plan VPS pentru Keycloak
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Keycloak
Keycloak este o platformă open-source de gestionare a identității și accesului, cu o fiabilitate dovedită, dezvoltată de Red Hat și acceptată în CNCF. Gestionează single sign-on, autentificarea multi-factor, autentificarea socială, federarea LDAP/Active Directory și controlul accesului bazat pe roluri — eliminând necesitatea de a construi sisteme de autentificare personalizate pentru fiecare aplicație pe care o implementezi.
Auto-găzduirea Keycloak pe propriul tău VPS îți oferă proprietatea completă asupra credențialelor sensibile ale utilizatorilor și a datelor de sesiune, evitând în același timp prețurile per utilizator ale serviciilor cloud IAM. Această implementare utilizează PostgreSQL pentru persistență de nivel de producție, făcând-o potrivită pentru securizarea sarcinilor de lucru reale încă din prima zi.
Funcționalități cheie ale Keycloak
Autentificare unică
Permite utilizatorilor să se autentifice o singură dată și să acceseze toate aplicațiile conectate fără a reintroduce acreditările, reducând disconfortul și îmbunătățind poziția de securitate.
Autentificare cu mai mulți factori
Adaugă OTP, WebAuthn și autentificatoare personalizate la orice flux de autentificare fără a-ți modifica aplicațiile.
Brokeraj de identitate
Deleagă autentificarea către Google, GitHub, Azure AD sau orice furnizor OIDC/SAML, menținând în același timp baza de date a utilizatorilor ta centralizată.
Federație de utilizatori
Sincronizează și autentifică utilizatorii de pe servere LDAP sau Active Directory existente fără a migra directorul.
Autorizare granulară
Definește roluri, grupuri și permisiuni la nivel de resursă pentru mai multe domenii izolate pentru implementări multi-tenant.
De ce să rulezi Keycloak pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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