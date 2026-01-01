Instalează GLPI cu un singur click.
Platformă open-source de gestionare a activelor IT și de asistență tehnică pentru urmărirea infrastructurii și gestionarea tichetelor de asistență.
Alege un plan VPS pentru GLPI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) este o platformă open-source completă de gestionare a serviciilor IT care combină inventarul activelor, gestionarea tichetelor de asistență, urmărirea licențelor software și gestionarea modificărilor într-o singură aplicație web. Suportă peste 70 de limbi și un ecosistem de plugin-uri cu peste 150 de extensii, adaptându-se operațiunilor IT de orice dimensiune.
Găzduirea GLPI pe propriul tău VPS elimină costurile de licențiere per utilizator și menține datele sensibile ale infrastructurii IT sub control organizațional. Această implementare include MariaDB pentru stocare fiabilă. După implementare, finalizează expertul de configurare în browserul tău folosind acreditările bazei de date afișate în timpul procesului de implementare.
Funcționalități cheie ale GLPI
Inventar de active IT
Monitorizează servere, stații de lucru, dispozitive mobile, echipamente de rețea și licențe software într-un inventar centralizat cu descoperire automată.
Gestionarea tichetelor de asistență
Gestionează solicitările de utilizator, incidentele și solicitările de modificare cu fluxuri de lucru personalizabile, urmărire SLA și notificări prin email.
Gestionarea licențelor software
Monitorizează utilizarea licențelor, urmărește conformitatea și optimizează costurile software în întreaga ta organizație.
Bază de cunoștințe
Documentează soluții și creează resurse de autoservire, astfel încât utilizatorii să poată rezolva probleme comune fără a deschide tichete.
Piață de plugin-uri
Extinde GLPI cu peste 150 de plugin-uri din comunitate, care acoperă integrări, raportare și fluxuri de lucru ITSM specializate.
De ce să rulezi GLPI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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