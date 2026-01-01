FileGator este un manager de fișiere open-source, auto-găzduit, care oferă o interfață web curată pentru încărcarea, descărcarea, organizarea și partajarea fișierelor pe serverul tău. Construit pe o arhitectură flat-file, fără dependență de o bază de date, rulează ca un singur serviciu ușor, cu conturi de utilizator și permisiuni stocate într-un fișier JSON simplu. Accesul bazat pe roluri îți permite să creezi conturi de administrator, utilizator și invitat — fiecare cu permisiuni configurabile pentru citirea, scrierea, încărcarea, descărcarea, redenumirea, ștergerea și arhivarea fișierelor.

Auto-găzduirea FileGator pe VPS-ul tău păstrează toate fișierele pe o infrastructură pe care o controlezi, fără cote de stocare, fără taxe de abonament și fără acces terț la datele tale. Rulează cu resurse minime, ceea ce îl face ușor de implementat alături de alte servicii, fără a dedica un server complet gestionării fișierelor.