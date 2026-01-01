Instalează FileGator cu un singur click.
Manager de fișiere multi-utilizator auto-găzduit cu permisiuni bazate pe roluri, suport pentru arhive și previzualizare media — nu necesită bază de date.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FileGator
FileGator este un manager de fișiere open-source, auto-găzduit, care oferă o interfață web curată pentru încărcarea, descărcarea, organizarea și partajarea fișierelor pe serverul tău. Construit pe o arhitectură flat-file, fără dependență de o bază de date, rulează ca un singur serviciu ușor, cu conturi de utilizator și permisiuni stocate într-un fișier JSON simplu. Accesul bazat pe roluri îți permite să creezi conturi de administrator, utilizator și invitat — fiecare cu permisiuni configurabile pentru citirea, scrierea, încărcarea, descărcarea, redenumirea, ștergerea și arhivarea fișierelor.
Auto-găzduirea FileGator pe VPS-ul tău păstrează toate fișierele pe o infrastructură pe care o controlezi, fără cote de stocare, fără taxe de abonament și fără acces terț la datele tale. Rulează cu resurse minime, ceea ce îl face ușor de implementat alături de alte servicii, fără a dedica un server complet gestionării fișierelor.
Funcționalități cheie ale FileGator
Permisiuni multi-utilizator
Creează conturi de administrator, utilizator și invitat cu permisiuni independente per operațiune — controlând cine poate citi, încărca, descărca, redenumi, șterge și arhiva fișierele separat.
Fără bază de date
Toate conturile de utilizator și configurația sunt stocate în fișiere JSON plate, eliminând necesitatea unei baze de date și menținând implementarea simplă și portabilă.
Gestionare arhive
Crearea și extragerea arhivelor ZIP prin browser, fără SSH sau instrumente de linie de comandă, facilitând transferurile de fișiere în bloc și backup-urile.
Linkuri publice de partajare
Generează linkuri publice de descărcare pentru fișiere sau foldere, astfel încât destinatarii externi să poată accesa conținut specific fără a avea nevoie de un cont pe server.
Previzualizare media
Previzualizează imagini, videoclipuri, fișiere audio și text direct în browser — nu este necesar să descarci nimic pentru a confirma fișierul corect înainte de a-l partaja.
De ce să rulezi FileGator pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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