Implementează Trino printr-o instalare cu un singur click.
Motor de interogare SQL rapid și distribuit pentru rularea analizelor federate pe lacuri de date, depozite de date și baze de date operaționale.
Alege un plan VPS pentru Trino
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Trino
Trino este un motor de interogare SQL distribuit, de înaltă performanță, dezvoltat inițial la Facebook sub numele de Presto și acum întreținut de Fundația Software Trino. Acesta permite analiștilor și inginerilor să ruleze interogări SQL ANSI interactive pe diverse surse de date eterogene — stocare de obiecte, baze de date relaționale, brokeri de mesaje și indexuri de căutare — unindu-le și agregându-le ca și cum ar locui într-un singur depozit, fără ETL sau mutare de date.
Auto-găzduirea Trino pe VPS-ul tău oferă echipelor de date un strat de interogare federat pe care îl controlează pe deplin, fără taxe per interogare și fără blocare la un anumit furnizor. Interfața web inclusă afișează interogările în execuție, utilizarea worker-ilor și planurile de execuție, astfel încât operatorii să poată depana performanța și ajusta resursele clusterului direct din browser.
Funcționalități cheie ale Trino
Interogări SQL federate
Conectează zeci de surse de date prin conectori plug-in și realizează joncțiuni între ele într-o singură instrucțiune SQL ANSI, fără staging sau ETL.
Motor paralel masiv
Execuția vectorizată în memorie și planificarea adaptivă a interogărilor oferă latență interactivă pentru lacuri și depozite de date la scară de terabyte.
Catalog bogat de conectori
Conectori oficiali pentru Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra și multe altele.
Consolă web încorporată
UI-ul bazat pe browser afișează interogările în execuție și finalizate, starea workerilor, metrici la nivel de etapă și planuri de execuție pentru depanarea rapidă a performanței.
ANSI SQL cu extensii
SQL standard complet cu funcții fereastră, join-uri laterale, array-uri, map-uri, JSON, tipuri geospațiale și funcții definite de utilizator.
JDBC, ODBC și Python
Driverele și clienții drop-in conectează instrumente BI precum Tableau, Superset și Metabase, plus notebook-uri de data science și pipeline-uri ETL.
De ce să rulezi Trino pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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