Trino este un motor de interogare SQL distribuit, de înaltă performanță, dezvoltat inițial la Facebook sub numele de Presto și acum întreținut de Fundația Software Trino. Acesta permite analiștilor și inginerilor să ruleze interogări SQL ANSI interactive pe diverse surse de date eterogene — stocare de obiecte, baze de date relaționale, brokeri de mesaje și indexuri de căutare — unindu-le și agregându-le ca și cum ar locui într-un singur depozit, fără ETL sau mutare de date.

Auto-găzduirea Trino pe VPS-ul tău oferă echipelor de date un strat de interogare federat pe care îl controlează pe deplin, fără taxe per interogare și fără blocare la un anumit furnizor. Interfața web inclusă afișează interogările în execuție, utilizarea worker-ilor și planurile de execuție, astfel încât operatorii să poată depana performanța și ajusta resursele clusterului direct din browser.