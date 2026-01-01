Instalare Drupal cu un singur click.
CMS open-source de nivel enterprise care susține milioane de site-uri web la nivel mondial, de la bloguri personale la portaluri guvernamentale de anvergură.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Drupal
Drupal este un sistem de management al conținutului (CMS) matur, de nivel enterprise, în care au încredere guverne, universități, companii media și organizații Fortune 500 din întreaga lume. Arhitectura sa modulară și ecosistemul extins de peste 50.000 de module contribuite permit echipelor să construiască orice, de la un simplu site editorial la o platformă digitală complexă cu mai multe site-uri, fără a scrie o linie de cod personalizat.
Capabilitățile headless CMS ale Drupal, stratul API robust și sistemul granular de permisiuni îl fac o soluție potrivită pentru organizațiile care trebuie să gestioneze conținut pe mai multe canale — web, mobil și nu numai — menținând în același timp fluxuri de lucru editoriale stricte și cerințe de conformitate. Această implementare asociază Drupal cu un backend PostgreSQL pentru fiabilitate și performanță de nivel de producție.
Funcționalități cheie ale Drupal
Modelare de conținut flexibilă
Definește tipuri de conținut și câmpuri personalizate pentru a se potrivi exact fluxului tău de lucru editorial, fără a fi constrâns de o structură de date fixă.
Headless CMS și REST API
Expune conținutul printr-o interfață RESTful sau JSON:API, astfel încât echipele de front-end să poată construi experiențe personalizate în orice framework.
Roluri și permisiuni granulare
Controlează exact ce poate fiecare rol de utilizator crea, edita, publica sau șterge în întreaga ierarhie a site-ului.
Suport multilingv
Traducerea integrată și gestionarea limbii îți permit să publici conținut în zeci de limbi dintr-o singură instalare.
Ecosistem vast de module
Peste 50.000 de module contribuite extind Drupal cu eCommerce, SEO, gestionarea media și integrări cu servicii terțe.
De ce să rulezi Drupal pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
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