Drupal este un sistem de management al conținutului (CMS) matur, de nivel enterprise, în care au încredere guverne, universități, companii media și organizații Fortune 500 din întreaga lume. Arhitectura sa modulară și ecosistemul extins de peste 50.000 de module contribuite permit echipelor să construiască orice, de la un simplu site editorial la o platformă digitală complexă cu mai multe site-uri, fără a scrie o linie de cod personalizat.

Capabilitățile headless CMS ale Drupal, stratul API robust și sistemul granular de permisiuni îl fac o soluție potrivită pentru organizațiile care trebuie să gestioneze conținut pe mai multe canale — web, mobil și nu numai — menținând în același timp fluxuri de lucru editoriale stricte și cerințe de conformitate. Această implementare asociază Drupal cu un backend PostgreSQL pentru fiabilitate și performanță de nivel de producție.