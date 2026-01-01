Reducere de până la 69% pentru Readyset

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Strat de caching compatibil cu protocolul wire care se află în fața Postgres și MySQL pentru a accelera interogările și a scala traficul de citire.

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VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Readyset cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
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Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Readyset

Readyset este un cache SQL de streaming cu stare parțială care se află între aplicația ta și o bază de date Postgres sau MySQL existentă. Acesta utilizează protocolul nativ de comunicare, astfel încât aplicațiile se conectează cu driverul și șirul de conexiune actuale — fără modificări de cod, fără rescrieri ORM, fără logică separată de invalidare a cache-ului de întreținut.

În culise, Readyset utilizează întreținerea incrementală a vizualizărilor pentru a menține rezultatele interogărilor cache actualizate pe măsură ce tabelele subiacente se modifică, eliminând problemele de învechire și de „cache-stampede” ale cache-urilor tradiționale de tip cheie-valoare precum Redis sau Memcached. Auto-găzduirea pe un VPS menține traficul de interogări și datele pe infrastructura pe care o controlezi, eliminând în același timp taxele per interogare ale serviciilor de caching administrate.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Readyset

Proxy compatibil cu protocolul

Se intercalează între aplicații și Postgres sau MySQL fără modificări de drivere, rescrieri de ORM sau biblioteci client noi de învățat.

Întreținere incrementală a vizualizărilor

Rezultatele interogărilor stocate în cache se actualizează pe loc pe măsură ce tabelele sursă se modifică, astfel încât citirile rămân actualizate fără invalidare manuală a cache-ului sau estimări TTL.

Cache explicit pentru interogări

Alegi ce instrucțiuni SELECT să memorezi în cache cu o instrucțiune CREATE CACHE, oferind control precis asupra utilizării memoriei și a ceea ce se accelerează.

Tablou de bord Grafana încorporat

Instanța Grafana inclusă, plus exportatorul Prometheus, afișează numărul de interogări cache-uite, ratele de acces și decalajul de replicare din momentul în care stiva pornește.

Scalare a debitului de citire

Sarcini de lucru intense de citire solicită memoria Readyset în loc să suprasolicite baza de date primară, eliberând sistemul din amonte pentru a gestiona operațiunile de scriere și analizele.

Paritate Postgres și MySQL

Un singur binar suportă ambele motoare, astfel încât același flux de lucru de caching se aplică indiferent dacă aplicația ta comunică cu PostgreSQL sau MySQL prin rețea.

De ce să rulezi Readyset pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

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