Implementează Readyset cu un singur click.
Strat de caching compatibil cu protocolul wire care se află în fața Postgres și MySQL pentru a accelera interogările și a scala traficul de citire.
Alege un plan VPS pentru Readyset
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Readyset
Readyset este un cache SQL de streaming cu stare parțială care se află între aplicația ta și o bază de date Postgres sau MySQL existentă. Acesta utilizează protocolul nativ de comunicare, astfel încât aplicațiile se conectează cu driverul și șirul de conexiune actuale — fără modificări de cod, fără rescrieri ORM, fără logică separată de invalidare a cache-ului de întreținut.
În culise, Readyset utilizează întreținerea incrementală a vizualizărilor pentru a menține rezultatele interogărilor cache actualizate pe măsură ce tabelele subiacente se modifică, eliminând problemele de învechire și de „cache-stampede” ale cache-urilor tradiționale de tip cheie-valoare precum Redis sau Memcached. Auto-găzduirea pe un VPS menține traficul de interogări și datele pe infrastructura pe care o controlezi, eliminând în același timp taxele per interogare ale serviciilor de caching administrate.
Funcționalități cheie ale Readyset
Proxy compatibil cu protocolul
Se intercalează între aplicații și Postgres sau MySQL fără modificări de drivere, rescrieri de ORM sau biblioteci client noi de învățat.
Întreținere incrementală a vizualizărilor
Rezultatele interogărilor stocate în cache se actualizează pe loc pe măsură ce tabelele sursă se modifică, astfel încât citirile rămân actualizate fără invalidare manuală a cache-ului sau estimări TTL.
Cache explicit pentru interogări
Alegi ce instrucțiuni SELECT să memorezi în cache cu o instrucțiune CREATE CACHE, oferind control precis asupra utilizării memoriei și a ceea ce se accelerează.
Tablou de bord Grafana încorporat
Instanța Grafana inclusă, plus exportatorul Prometheus, afișează numărul de interogări cache-uite, ratele de acces și decalajul de replicare din momentul în care stiva pornește.
Scalare a debitului de citire
Sarcini de lucru intense de citire solicită memoria Readyset în loc să suprasolicite baza de date primară, eliberând sistemul din amonte pentru a gestiona operațiunile de scriere și analizele.
Paritate Postgres și MySQL
Un singur binar suportă ambele motoare, astfel încât același flux de lucru de caching se aplică indiferent dacă aplicația ta comunică cu PostgreSQL sau MySQL prin rețea.
De ce să rulezi Readyset pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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