Readyset este un cache SQL de streaming cu stare parțială care se află între aplicația ta și o bază de date Postgres sau MySQL existentă. Acesta utilizează protocolul nativ de comunicare, astfel încât aplicațiile se conectează cu driverul și șirul de conexiune actuale — fără modificări de cod, fără rescrieri ORM, fără logică separată de invalidare a cache-ului de întreținut.

În culise, Readyset utilizează întreținerea incrementală a vizualizărilor pentru a menține rezultatele interogărilor cache actualizate pe măsură ce tabelele subiacente se modifică, eliminând problemele de învechire și de „cache-stampede” ale cache-urilor tradiționale de tip cheie-valoare precum Redis sau Memcached. Auto-găzduirea pe un VPS menține traficul de interogări și datele pe infrastructura pe care o controlezi, eliminând în același timp taxele per interogare ale serviciilor de caching administrate.