Implementează SnapOtter cu instalare printr-un singur click.
Suită de procesare a imaginilor auto-găzduită, cu peste 55 de instrumente, funcții AI locale și fluxuri de lucru în serie — imaginile nu părăsesc niciodată serverul tău.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SnapOtter
SnapOtter este o platformă de manipulare a imaginilor auto-găzduită, care combină un set complet de instrumente de editare — redimensionare, decupare, compresie, conversie, filigranare și multe altele — cu capabilități AI locale, incluzând eliminarea fundalului, îmbunătățirea rezoluției imaginilor, OCR și restaurarea fotografiilor. Toată procesarea rulează pe propriul tău server, folosind CPU sau GPU, astfel încât fișierele originale și rezultatele nu trec niciodată prin servicii externe.
Cu suport pentru peste 55 de formate de intrare, incluzând 23 de formate RAW de cameră și 14 formate de ieșire, SnapOtter gestionează totul, de la editări rapide ale unei singure imagini la fluxuri de lucru complexe în serie, construite folosind constructorul său vizual de fluxuri. Un API REST cu documentație Swagger interactivă facilitează integrarea procesării imaginilor în orice aplicație sau automatizare.
Funcționalități cheie ale SnapOtter
Suport pentru 55+ formate
Procesează JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 de formate RAW de cameră și multe altele — convertește între orice format acceptat într-o singură operațiune.
Procesare AI locală
Eliminarea fundalului, redimensionarea imaginii, OCR, îmbunătățirea feței și restaurarea fotografiilor rulează în întregime pe CPU-ul sau GPU-ul VPS-ului tău — fără apeluri API externe sau partajare de date.
Constructor vizual de flux
Înlănțuiește multiple operațiuni de imagine în fluxuri reutilizabile pentru procesare în lot, astfel încât fluxurile de lucru repetitive să ruleze automat fără pași manuali de fiecare dată.
API REST cu documentație
Fiecare instrument este accesibil prin intermediul unui API REST documentat, cu o interfață Swagger UI interactivă la /api/docs, facilitând integrarea procesării de imagini în aplicații și scripturi.
Procesare în loturi
Încarcă și transformă foldere întregi de imagini într-o singură operațiune, aplicând aceleași operațiuni pe sute de fișiere simultan.
De ce să rulezi SnapOtter pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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