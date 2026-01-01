SnapOtter este o platformă de manipulare a imaginilor auto-găzduită, care combină un set complet de instrumente de editare — redimensionare, decupare, compresie, conversie, filigranare și multe altele — cu capabilități AI locale, incluzând eliminarea fundalului, îmbunătățirea rezoluției imaginilor, OCR și restaurarea fotografiilor. Toată procesarea rulează pe propriul tău server, folosind CPU sau GPU, astfel încât fișierele originale și rezultatele nu trec niciodată prin servicii externe.

Cu suport pentru peste 55 de formate de intrare, incluzând 23 de formate RAW de cameră și 14 formate de ieșire, SnapOtter gestionează totul, de la editări rapide ale unei singure imagini la fluxuri de lucru complexe în serie, construite folosind constructorul său vizual de fluxuri. Un API REST cu documentație Swagger interactivă facilitează integrarea procesării imaginilor în orice aplicație sau automatizare.