Instalează bewCloud cu un singur click.
Platformă de stocare în cloud ușoară, auto-găzduită, pentru sincronizarea fișierelor personale, suport CalDAV și CardDAV.
Alege un plan VPS pentru bewCloud
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu bewCloud
bewCloud este o platformă de stocare în cloud ușoară, open-source, construită cu TypeScript și Deno. Îți oferă stocare personală de fișiere și sincronizare pe toate dispozitivele, împreună cu compatibilitate CalDAV și CardDAV încorporată pentru calendare și contacte — toate rulând pe propria ta infrastructură.
Spre deosebire de suitele cloud mai complexe, bewCloud este intenționat minimalistă: rapid de implementat, ușor de întreținut și axată pe cazurile de utilizare esențiale de acces la fișiere și sincronizare personală de date. Auto-găzduirea îți menține fișierele, calendarul și contactele private și sub controlul tău deplin, fără taxe de abonament sau limite de stocare impuse de o terță parte.
Funcționalități cheie ale bewCloud
Stocare personală de fișiere
Stochează și accesează-ți fișierele de pe orice dispozitiv printr-o interfață web curată, fără a te baza pe furnizori de cloud terți.
Sincronizare CalDAV/CardDAV
Sincronizează calendarele și contactele cu orice client CalDAV sau CardDAV, inclusiv aplicații iOS, Android și desktop.
Administrarea utilizatorilor
Controalele de administrare încorporate îți permit să gestionezi conturi, să configurezi politici de înregistrare și să controlezi cine îți poate accesa instanța.
Autentificare multifactorială
Protejează conturile cu TOTP, chei de acces sau 2FA bazat pe email pentru un strat suplimentar de securitate dincolo de parole.
Integrare SSO
Suportul OIDC opțional îți permite să te conectezi la un furnizor de identitate existent pentru autentificare unică în întreaga ta infrastructură.
De ce să rulezi bewCloud pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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