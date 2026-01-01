bewCloud este o platformă de stocare în cloud ușoară, open-source, construită cu TypeScript și Deno. Îți oferă stocare personală de fișiere și sincronizare pe toate dispozitivele, împreună cu compatibilitate CalDAV și CardDAV încorporată pentru calendare și contacte — toate rulând pe propria ta infrastructură.

Spre deosebire de suitele cloud mai complexe, bewCloud este intenționat minimalistă: rapid de implementat, ușor de întreținut și axată pe cazurile de utilizare esențiale de acces la fișiere și sincronizare personală de date. Auto-găzduirea îți menține fișierele, calendarul și contactele private și sub controlul tău deplin, fără taxe de abonament sau limite de stocare impuse de o terță parte.