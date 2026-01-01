Instalează EspoCRM cu un singur click.
Platformă CRM gratuită, open-source, pentru gestionarea lead-urilor, contactelor, ofertelor, campaniilor și cazurilor de suport într-o interfață curată, personalizabilă.
Alege un plan VPS pentru EspoCRM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu EspoCRM
EspoCRM este o platformă CRM complet open-source, construită pentru organizații de toate dimensiunile care au nevoie de un sistem flexibil, personalizabil pentru gestionarea relațiilor cu clienții. Acesta acoperă ciclul complet de vânzări — lead-uri, conturi, contacte, oportunități și activități — alături de campanii de marketing, integrare email și un helpdesk încorporat pentru cazurile de suport.
Găzduirea proprie a EspoCRM pe VPS-ul tău îți oferă control direct asupra tuturor datelor clienților tăi, fără taxe de licențiere per utilizator, fără blocare la furnizor și libertatea de a extinde platforma cu entități, câmpuri și fluxuri de lucru personalizate pentru a se potrivi proceselor tale exacte de afaceri.
Funcționalități cheie ale EspoCRM
Flux de vânzări complet
Urmărește lead-urile de la primul contact până la încheierea tranzacției cu etape de oportunitate personalizabile, jurnale de activitate și previzionare, integrate în fiecare înregistrare de cont.
Marketing Campanii
Creează și trimite campanii de email către liste de contacte țintite, cu urmărirea deschiderilor și a click-urilor, fără a necesita o platformă de marketing terță parte.
Entități personalizate și câmpuri
Construiește modele de date personalizate cu noi tipuri de entități, câmpuri, relații și vizualizări prin panoul de administrare — nu este necesară codare pentru majoritatea personalizărilor.
Helpdesk integrat
Gestionează cazurile de asistență pentru clienți cu un sistem de ticketing care se conectează direct la contacte, conturi și înregistrări de vânzări pentru un context complet.
REST API și Integrări
Conectează EspoCRM la sisteme externe printr-un API REST curat, cu integrări încorporate pentru servere de email, VoIP și instrumente de afaceri populare.
De ce să rulezi EspoCRM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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