Instalează Trudesk cu un singur click.
Soluție open-source de help desk și ticketing pentru organizarea solicitărilor de asistență și menținerea volumului de muncă gestionabil.
Alege un plan VPS pentru Trudesk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Trudesk
Trudesk este o platformă open-source de help desk construită cu Node.js și MongoDB, concepută pentru a menține operațiunile de suport organizate și simple. Oferă o interfață curată de gestionare a tichetelor unde echipele pot crea, atribui, prioritiza și rezolva solicitările de suport fără complexitatea alternativelor enterprise. Integrarea Elasticsearch permite o căutare rapidă full-text în toate tichetele și activitățile.
Auto-găzduirea Trudesk pe propriul tău VPS menține toate datele clienților sub controlul tău, fără taxe per utilizator sau partajare de date cu terți. Primul vizitator finalizează expertul de configurare pentru a configura conexiunea la baza de date și a crea contul de administrator, făcând implementarea inițială simplă și sigură.
Funcționalități cheie ale Trudesk
Gestionare bilete
Creează, atribuie și urmărește ticketele de suport pe parcursul întregului lor ciclu de viață, cu niveluri de prioritate, actualizări de stare și atribuire echipei.
Căutare full-text
Căutarea bazată pe Elasticsearch permite agenților să găsească instantaneu tickete, comentarii și istoricul în întregul sistem de asistență.
Colaborare în echipă
Atribuie tichete agenților sau grupurilor specifice, adaugă note interne și urmărește toată activitatea într-un fir de conversație unificat.
Acces bazat pe roluri
Controlează ce pot vedea și face agenții și clienții cu roluri de utilizator configurabile și grupuri de permisiuni.
Sistem de notificări
Menține agenții și clienții informați prin notificări prin email declanșate de actualizări ale tichetelor, atribuiri și modificări de stare.
De ce să rulezi Trudesk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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