Trudesk este o platformă open-source de help desk construită cu Node.js și MongoDB, concepută pentru a menține operațiunile de suport organizate și simple. Oferă o interfață curată de gestionare a tichetelor unde echipele pot crea, atribui, prioritiza și rezolva solicitările de suport fără complexitatea alternativelor enterprise. Integrarea Elasticsearch permite o căutare rapidă full-text în toate tichetele și activitățile.

Auto-găzduirea Trudesk pe propriul tău VPS menține toate datele clienților sub controlul tău, fără taxe per utilizator sau partajare de date cu terți. Primul vizitator finalizează expertul de configurare pentru a configura conexiunea la baza de date și a crea contul de administrator, făcând implementarea inițială simplă și sigură.