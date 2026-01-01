Instalează Logseq cu o instalare printr-un singur click.
Bază de cunoștințe și organizator de idei auto-găzduit, care prioritizează confidențialitatea, servit ca o aplicație web statică rapidă, cu note stocate în folderul local controlat de browserul tău.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Logseq
Logseq este o platformă open-source de gestionare a cunoștințelor și de schițare, care prioritizează confidențialitatea — notițe bazate pe blocuri, legături bidirecționale, jurnale zilnice, relații între notițe în stil grafic și o bază de cunoștințe interogabilă, toate scrise în fișiere Markdown sau Org-mode pe disc. Aplicația web Logseq este o aplicație SPA statică ce rulează în întregime în browserul tău; acest șablon o auto-găzduiește, astfel încât JavaScript-ul care îți alimentează notițele provine din infrastructura pe care o controlezi tu, mai degrabă decât de la o terță parte.
Notițele sunt stocate local în browserul tău prin intermediul API-ului de acces la sistemul de fișiere, ceea ce înseamnă că datele nu ating niciodată serverul care găzduiește SPA-ul — perfect pentru fluxurile de lucru „Am încredere în propriul meu CDN”, unde utilizatorul dorește interfața Logseq, dar nu vrea să depindă de logseq.com sau de orice furnizor de sincronizare în cloud. Asociază implementarea cu aplicația desktop Logseq, sincronizarea git sau sincronizarea folderelor iCloud/OneDrive pentru acces multi-dispozitiv la aceleași fișiere de notițe.
Funcționalități cheie ale Logseq
Structurator bazat pe blocuri
Fiecare rând este un bloc glisabil cu legături bidirecționale, încorporări și referințe — ideal pentru gânditorii non-liniari și fluxurile de lucru PKM.
Markdown și Org-mode
Notițele sunt fișiere simple Markdown sau Org-mode stocate pe disc, astfel încât rămân editabile în orice editor de text și supraviețuiesc oricărui viitor sfârșit de viață al Logseq.
Jurnal zilnic
Paginile de notițe zilnice creează un jurnal de tip flux de conștiință care relevă tipare în timp și face legătura fără efort cu pagini tematice.
Vizualizare grafic
Vizualizează relațiile dintre notițe ca un grafic interactiv, facilitând descoperirea conexiunilor ascunse într-o bază de cunoștințe în creștere.
Interogări și șabloane
Rulează interogări Datalog pe baza ta de cunoștințe și creează șabloane reutilizabile pentru note de ședință, cărți, proiecte și fluxuri de lucru recurente.
Design axat pe confidențialitate prin concepție
Aplicația web rulează în întregime pe partea clientului; notele sunt stocate într-un dosar local controlat de browser și nu părăsesc niciodată dispozitivul tău decât dacă alegi sincronizarea Git sau un alt strat de sincronizare.
De ce să rulezi Logseq pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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