Logseq este o platformă open-source de gestionare a cunoștințelor și de schițare, care prioritizează confidențialitatea — notițe bazate pe blocuri, legături bidirecționale, jurnale zilnice, relații între notițe în stil grafic și o bază de cunoștințe interogabilă, toate scrise în fișiere Markdown sau Org-mode pe disc. Aplicația web Logseq este o aplicație SPA statică ce rulează în întregime în browserul tău; acest șablon o auto-găzduiește, astfel încât JavaScript-ul care îți alimentează notițele provine din infrastructura pe care o controlezi tu, mai degrabă decât de la o terță parte.

Notițele sunt stocate local în browserul tău prin intermediul API-ului de acces la sistemul de fișiere, ceea ce înseamnă că datele nu ating niciodată serverul care găzduiește SPA-ul — perfect pentru fluxurile de lucru „Am încredere în propriul meu CDN”, unde utilizatorul dorește interfața Logseq, dar nu vrea să depindă de logseq.com sau de orice furnizor de sincronizare în cloud. Asociază implementarea cu aplicația desktop Logseq, sincronizarea git sau sincronizarea folderelor iCloud/OneDrive pentru acces multi-dispozitiv la aceleași fișiere de notițe.