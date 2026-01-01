Reducere de până la 69% pentru Logseq

Instalează Logseq cu o instalare printr-un singur click.

Bază de cunoștințe și organizator de idei auto-găzduit, care prioritizează confidențialitatea, servit ca o aplicație web statică rapidă, cu note stocate în folderul local controlat de browserul tău.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Logseq cu o instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Logseq

Logseq este o platformă open-source de gestionare a cunoștințelor și de schițare, care prioritizează confidențialitatea — notițe bazate pe blocuri, legături bidirecționale, jurnale zilnice, relații între notițe în stil grafic și o bază de cunoștințe interogabilă, toate scrise în fișiere Markdown sau Org-mode pe disc. Aplicația web Logseq este o aplicație SPA statică ce rulează în întregime în browserul tău; acest șablon o auto-găzduiește, astfel încât JavaScript-ul care îți alimentează notițele provine din infrastructura pe care o controlezi tu, mai degrabă decât de la o terță parte.

Notițele sunt stocate local în browserul tău prin intermediul API-ului de acces la sistemul de fișiere, ceea ce înseamnă că datele nu ating niciodată serverul care găzduiește SPA-ul — perfect pentru fluxurile de lucru „Am încredere în propriul meu CDN”, unde utilizatorul dorește interfața Logseq, dar nu vrea să depindă de logseq.com sau de orice furnizor de sincronizare în cloud. Asociază implementarea cu aplicația desktop Logseq, sincronizarea git sau sincronizarea folderelor iCloud/OneDrive pentru acces multi-dispozitiv la aceleași fișiere de notițe.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Logseq

Structurator bazat pe blocuri

Fiecare rând este un bloc glisabil cu legături bidirecționale, încorporări și referințe — ideal pentru gânditorii non-liniari și fluxurile de lucru PKM.

Markdown și Org-mode

Notițele sunt fișiere simple Markdown sau Org-mode stocate pe disc, astfel încât rămân editabile în orice editor de text și supraviețuiesc oricărui viitor sfârșit de viață al Logseq.

Jurnal zilnic

Paginile de notițe zilnice creează un jurnal de tip flux de conștiință care relevă tipare în timp și face legătura fără efort cu pagini tematice.

Vizualizare grafic

Vizualizează relațiile dintre notițe ca un grafic interactiv, facilitând descoperirea conexiunilor ascunse într-o bază de cunoștințe în creștere.

Interogări și șabloane

Rulează interogări Datalog pe baza ta de cunoștințe și creează șabloane reutilizabile pentru note de ședință, cărți, proiecte și fluxuri de lucru recurente.

Design axat pe confidențialitate prin concepție

Aplicația web rulează în întregime pe partea clientului; notele sunt stocate într-un dosar local controlat de browser și nu părăsesc niciodată dispozitivul tău decât dacă alegi sincronizarea Git sau un alt strat de sincronizare.

De ce să rulezi Logseq pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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