Typebot este un constructor de formulare conversaționale auto-găzduit care înlocuiește formularele HTML statice cu fluxuri interactive, asemănătoare chat-ului. Folosind editorul său de tip canvas drag-and-drop, echipele pot proiecta conversații în mai mulți pași cu ramificații condiționale, variabile personalizate și integrări native — fără a scrie cod. Platforma este livrată ca două servicii: un constructor pentru proiectarea și gestionarea fluxurilor și un vizualizator care servește chatbot-uri publicate direct utilizatorilor finali.

Auto-găzduirea Typebot pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra datelor de trimitere, încărcărilor de fișiere și credențialelor API, fără taxe per-trimitere și fără transferuri de date către terți. Fluxurile tale rulează pe propriul tău domeniu, complet private, fără limite artificiale privind spațiile de lucru, membrii echipei sau boții publicați.