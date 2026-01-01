Implementează Typebot prin instalare cu un singur click.
Constructor de chatbot fără cod pentru a crea formulare conversaționale, sondaje și experiențe de chat interactive pe care le poți găzdui singur.
Alege un plan VPS pentru Typebot
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Typebot
Typebot este un constructor de formulare conversaționale auto-găzduit care înlocuiește formularele HTML statice cu fluxuri interactive, asemănătoare chat-ului. Folosind editorul său de tip canvas drag-and-drop, echipele pot proiecta conversații în mai mulți pași cu ramificații condiționale, variabile personalizate și integrări native — fără a scrie cod. Platforma este livrată ca două servicii: un constructor pentru proiectarea și gestionarea fluxurilor și un vizualizator care servește chatbot-uri publicate direct utilizatorilor finali.
Auto-găzduirea Typebot pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra datelor de trimitere, încărcărilor de fișiere și credențialelor API, fără taxe per-trimitere și fără transferuri de date către terți. Fluxurile tale rulează pe propriul tău domeniu, complet private, fără limite artificiale privind spațiile de lucru, membrii echipei sau boții publicați.
Funcționalități cheie ale Typebot
Constructor de flux vizual
Proiectează conversații ramificate folosind un editor vizual cu peste 30 de tipuri de blocuri, inclusiv intrări, condiționale, încorporări media și colectare de plăți.
Integrări native
Conectează fluxurile direct la OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier și Make.com fără a părăsi editorul.
Logică condițională
Ramifică fluxurile conversaționale în funcție de răspunsurile utilizatorilor, variabile sau răspunsurile API pentru a oferi experiențe complet personalizate.
Moduri flexibile de încorporare
Publică chatbot-uri ca suprapuneri pop-up, widget-uri laterale, chat pe pagină completă sau încorporări inline pe orice site web sau aplicație web.
Statistici în timp real
Urmărește ratele de trimitere, punctele de abandon și pâlniile de finalizare pentru fiecare flux publicat din panoul de bord.
Spații de lucru pentru echipă
Organizează fluxurile în mai multe spații de lucru izolate cu acces bazat pe roluri pentru echipe sau clienți diferiți.
De ce să rulezi Typebot pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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