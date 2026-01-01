PieFed este un agregator de linkuri federat și o platformă de discuții cu sursă deschisă — o alternativă la Lemmy și Mbin scrisă în Python cu Flask. Se conectează la Fediverse-ul mai larg prin ActivityPub, astfel încât utilizatorii de pe Lemmy, Mbin, Mastodon și alte servere compatibile se pot abona la comunitățile pe care le găzduiești, iar membrii tăi pot urmări comunități oriunde.

PieFed se diferențiază printr-un accent puternic pe sănătatea comunității: nivelurile de încredere încorporate, avertismentele de conținut, curatarea fluxului bazată pe subiecte și instrumentele granulare pentru moderatori sunt esențiale pentru platformă, mai degrabă decât extensii adăugate ulterior. Găzduirea proprie pe VPS-ul tău menține proprietatea conținutului, politica de moderare și datele membrilor complet sub controlul tău, fără manipulare algoritmică a fluxului sau blocare în platformă.