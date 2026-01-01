Implementează PieFed printr-o instalare cu un singur click.
Agregator de linkuri federat, în stil Reddit, și platformă de discuții cu instrumente de moderare de primă clasă și interoperabilitate ActivityPub.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PieFed
PieFed este un agregator de linkuri federat și o platformă de discuții cu sursă deschisă — o alternativă la Lemmy și Mbin scrisă în Python cu Flask. Se conectează la Fediverse-ul mai larg prin ActivityPub, astfel încât utilizatorii de pe Lemmy, Mbin, Mastodon și alte servere compatibile se pot abona la comunitățile pe care le găzduiești, iar membrii tăi pot urmări comunități oriunde.
PieFed se diferențiază printr-un accent puternic pe sănătatea comunității: nivelurile de încredere încorporate, avertismentele de conținut, curatarea fluxului bazată pe subiecte și instrumentele granulare pentru moderatori sunt esențiale pentru platformă, mai degrabă decât extensii adăugate ulterior. Găzduirea proprie pe VPS-ul tău menține proprietatea conținutului, politica de moderare și datele membrilor complet sub controlul tău, fără manipulare algoritmică a fluxului sau blocare în platformă.
Funcționalități cheie ale PieFed
Federație ActivityPub
Interacționează cu Lemmy, Mbin, Mastodon și alte servicii Fediverse, astfel încât comunitățile tale să ajungă la utilizatori din întreaga rețea, fără a-i bloca pe o singură platformă.
Moderare de primă clasă
Nivelurile de încredere, cozile de raportare, avertismentele de conținut și regulile specifice fiecărei comunități oferă moderatorilor un control precis asupra calității discuțiilor încă din prima zi.
Fluxuri bazate pe subiecte
Grupează comunitățile înrudite în subiecte și permite utilizatorilor să urmărească domenii de interes întregi în loc să se aboneze la comunități una câte una.
Votare și răspunsuri în fir
Comentarii familiare, în stil Reddit, cu structură arborescentă, care permit voturi pozitive și negative și oferă multiple opțiuni de sortare pentru clasificarea discuțiilor.
API integrat
API-ul Alpha compatibil cu clienții Lemmy permite utilizatorilor să navigheze și să posteze din aplicații mobile și desktop terțe existente deja în ecosistem.
Stack Python ușor
Flask, PostgreSQL, Redis și Celery rulează eficient pe hardware VPS modest, lăsând loc pentru creșterea comunității fără costuri de infrastructură.
De ce să rulezi PieFed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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