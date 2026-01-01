Reducere de până la 69% pentru PieFed

Implementează PieFed printr-o instalare cu un singur click.

Agregator de linkuri federat, în stil Reddit, și platformă de discuții cu instrumente de moderare de primă clasă și interoperabilitate ActivityPub.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează PieFed printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu PieFed

PieFed este un agregator de linkuri federat și o platformă de discuții cu sursă deschisă — o alternativă la Lemmy și Mbin scrisă în Python cu Flask. Se conectează la Fediverse-ul mai larg prin ActivityPub, astfel încât utilizatorii de pe Lemmy, Mbin, Mastodon și alte servere compatibile se pot abona la comunitățile pe care le găzduiești, iar membrii tăi pot urmări comunități oriunde.

PieFed se diferențiază printr-un accent puternic pe sănătatea comunității: nivelurile de încredere încorporate, avertismentele de conținut, curatarea fluxului bazată pe subiecte și instrumentele granulare pentru moderatori sunt esențiale pentru platformă, mai degrabă decât extensii adăugate ulterior. Găzduirea proprie pe VPS-ul tău menține proprietatea conținutului, politica de moderare și datele membrilor complet sub controlul tău, fără manipulare algoritmică a fluxului sau blocare în platformă.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale PieFed

Federație ActivityPub

Interacționează cu Lemmy, Mbin, Mastodon și alte servicii Fediverse, astfel încât comunitățile tale să ajungă la utilizatori din întreaga rețea, fără a-i bloca pe o singură platformă.

Moderare de primă clasă

Nivelurile de încredere, cozile de raportare, avertismentele de conținut și regulile specifice fiecărei comunități oferă moderatorilor un control precis asupra calității discuțiilor încă din prima zi.

Fluxuri bazate pe subiecte

Grupează comunitățile înrudite în subiecte și permite utilizatorilor să urmărească domenii de interes întregi în loc să se aboneze la comunități una câte una.

Votare și răspunsuri în fir

Comentarii familiare, în stil Reddit, cu structură arborescentă, care permit voturi pozitive și negative și oferă multiple opțiuni de sortare pentru clasificarea discuțiilor.

API integrat

API-ul Alpha compatibil cu clienții Lemmy permite utilizatorilor să navigheze și să posteze din aplicații mobile și desktop terțe existente deja în ecosistem.

Stack Python ușor

Flask, PostgreSQL, Redis și Celery rulează eficient pe hardware VPS modest, lăsând loc pentru creșterea comunității fără costuri de infrastructură.

De ce să rulezi PieFed pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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