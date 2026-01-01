Implementează Wizarr cu instalare dintr-un singur click.
Sistem de gestionare a invitațiilor și utilizatorilor pentru Plex, Jellyfin și Emby cu integrare ghidată și controale de acces.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Wizarr
Wizarr este un sistem cu auto-găzduire de gestionare a invitațiilor și utilizatorilor pentru serverele media Plex, Jellyfin și Emby. Generează linkuri de invitație sigure, partajabile, cu date de expirare configurabile, restricții de acces la bibliotecă și limite de durată a contului, apoi ghidează noii utilizatori printr-un flux de integrare ghidat pentru a se conecta rapid.
Auto-găzduirea Wizarr alături de serverul tău media îți oferă un control detaliat asupra cui are acces și pentru cât timp, fără a gestiona manual conturile de utilizator în panoul de administrare al fiecărui server media. Urmărirea invitațiilor, gestionarea sesiunilor și instrumentele pentru membri în masă fac administrarea unei biblioteci media partajate practică la orice scară.
Funcționalități cheie ale Wizarr
Linkuri de invitație
Generează URL-uri unice de invitație cu date de expirare și limite de utilizare pentru a partaja acces controlat la serverul tău media.
Restricții bibliotecă
Restricționează utilizatorii invitați la anumite biblioteci, astfel încât vizitatorii să acceseze doar conținutul pe care l-ai partajat explicit cu ei.
Integrare ghidată a utilizatorului
Noii invitați urmează un ghid de configurare pas cu pas care îi ghidează prin crearea unui cont și conectarea aplicației lor media.
Suport multi-server
Gestionează utilizatorii pe serverele Plex, Jellyfin și Emby dintr-un singur panou de bord Wizarr.
Urmărire invitații
Monitorizează ce invitații au fost utilizate, când și de către cine, pentru a-ți menține lista de membri exactă și actualizată.
De ce să rulezi Wizarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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