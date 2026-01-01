Wizarr este un sistem cu auto-găzduire de gestionare a invitațiilor și utilizatorilor pentru serverele media Plex, Jellyfin și Emby. Generează linkuri de invitație sigure, partajabile, cu date de expirare configurabile, restricții de acces la bibliotecă și limite de durată a contului, apoi ghidează noii utilizatori printr-un flux de integrare ghidat pentru a se conecta rapid.

Auto-găzduirea Wizarr alături de serverul tău media îți oferă un control detaliat asupra cui are acces și pentru cât timp, fără a gestiona manual conturile de utilizator în panoul de administrare al fiecărui server media. Urmărirea invitațiilor, gestionarea sesiunilor și instrumentele pentru membri în masă fac administrarea unei biblioteci media partajate practică la orice scară.