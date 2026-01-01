Instalează Verdaccio cu un singur click.
Registru proxy npm privat, ușor, pentru publicarea, stocarea în cache și gestionarea pachetelor JavaScript în cadrul echipei tale.
Alege un plan VPS pentru Verdaccio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Verdaccio
Verdaccio este un registru npm privat, ușor și cu sursă deschisă, care permite echipelor să publice pachete interne și să proxyzeze registrul npm public. Spre deosebire de registrele găzduite care taxează per utilizator sau impun limite de rată, Verdaccio rulează în întregime pe propria ta infrastructură — oferindu-ți un cache local rapid de pachete npm, alături de o stocare sigură pentru modulele tale JavaScript private.
Găzduirea proprie cu Verdaccio elimină dependența pipeline-urilor tale de build de disponibilitatea externă a npm, accelerează instalările prin cache-ul local și ține codul proprietar în afara registrelor publice. Este complet compatibil cu npm, Yarn și pnpm fără nicio modificare a configurației pe partea de client, în afară de indicarea URL-ului registrului tău.
Funcționalități cheie ale Verdaccio
Publicare privată de pachete
Publică și distribuie pachete npm interne în cadrul echipei tale, fără a le expune registrului public.
npm proxy și cache
Oglindește automat pachetele npm publice local, astfel încât instalările să rămână rapide și fiabile chiar și atunci când npm este inaccesibil.
npm, Yarn, pnpm compatibil
Funcționează imediat cu toți managerii de pachete JavaScript majori — nu sunt necesare plugin-uri sau wrapper-e speciale pentru client.
Autentificare încorporată
Gestionează accesul utilizatorilor cu autentificare bazată pe htpasswd pentru a controla cine poate publica sau instala pachete.
Web UI inclusă
Răsfoiește pachetele, inspectează versiunile și caută în registrul tău printr-o interfață web curată, integrată.
Ecosistem de plugin-uri
Extinde stocarea, autentificarea și middleware-ul printr-un sistem bogat de plugin-uri pentru a te integra cu S3, LDAP sau fluxuri de lucru personalizate.
De ce să rulezi Verdaccio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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