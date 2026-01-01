Verdaccio este un registru npm privat, ușor și cu sursă deschisă, care permite echipelor să publice pachete interne și să proxyzeze registrul npm public. Spre deosebire de registrele găzduite care taxează per utilizator sau impun limite de rată, Verdaccio rulează în întregime pe propria ta infrastructură — oferindu-ți un cache local rapid de pachete npm, alături de o stocare sigură pentru modulele tale JavaScript private.

Găzduirea proprie cu Verdaccio elimină dependența pipeline-urilor tale de build de disponibilitatea externă a npm, accelerează instalările prin cache-ul local și ține codul proprietar în afara registrelor publice. Este complet compatibil cu npm, Yarn și pnpm fără nicio modificare a configurației pe partea de client, în afară de indicarea URL-ului registrului tău.