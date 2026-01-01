Implementează EdgeDB printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date graf-relațională de ultimă generație, construită pe PostgreSQL, cu un limbaj de interogare modern și un model de date intuitiv.
Alege un plan VPS pentru EdgeDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu EdgeDB
EdgeDB este o bază de date open-source care reimaginează paradigma relațională. Construită pe motorul dovedit al PostgreSQL, introduce un model de date obiect-relațional bogat, moștenirea schemei și EdgeQL — un limbaj de interogare conceput pentru a fi mai expresiv și mai sigur decât SQL. Dezvoltatorii beneficiază de proprietăți calculate, proprietăți de legătură și instrumente de migrare încorporate care elimină gestionarea manuală a schemei.
Găzduirea EdgeDB pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra configurării bazei de date, alocării resurselor și rezidenței datelor. Poți ajusta setările PostgreSQL pentru a se potrivi cu volumului tău de lucru, poți implementa strategii personalizate de backup și te poți integra cu infrastructura ta fără constrângerile serviciilor de baze de date administrate.
Funcționalități cheie ale EdgeDB
Limbaj de interogare EdgeQL
O alternativă modernă la SQL cu sintaxă intuitivă, expresii compozabile și traversare puternică a graficului de obiecte care elimină interogările complexe cu multiple join-uri.
Model obiect-relațional
Definește scheme folosind tipuri de obiecte cu moștenire și proprietăți calculate, reducând neconcordanța de impedanță între codul aplicației și stratul bazei de date.
Migrații automate
Generează și aplică migrări de schemă automat din definițiile tale de schemă, eliminând scripturile ALTER TABLE scrise manual și deriva migrațiilor.
Interfață de administrare web
Interfață încorporată bazată pe browser pentru explorarea schemelor, interogări interactive și vizualizarea datelor, fără a instala instrumente suplimentare.
Biblioteci client cu tipuri sigure
Constructorii oficiali de interogări pentru TypeScript, Python și Go generează cod de acces la baza de date complet sigur din punct de vedere al tipului, direct din schema ta EdgeDB.
De ce să rulezi EdgeDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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