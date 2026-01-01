Instalează Atomic Server printr-un singur click.
CMS headless open-source în timp real și bază de date grafică pentru baze de cunoștințe colaborative și conținut structurat.
Alege un plan VPS pentru Atomic Server
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Atomic Server
Atomic Server este un CMS headless open-source și o bază de date grafică construită pe Atomic Data, un subset strict al RDF care oferă fiecărei bucăți de conținut o schemă tipizată și un URL stabil. Spre deosebire de CMS-urile tradiționale care stochează blob-uri opace, Atomic Server stochează date structurate, legate, care pot fi interogate, validate și sincronizate în timp real între clienți.
Auto-găzduirea Atomic Server pe propriul tău VPS îți menține graful de cunoștințe, documentele și tabelele sub controlul tău deplin, fără blocare de furnizor (vendor lock-in) sau taxe per utilizator. WebSockets-urile încorporate transmit actualizări live către fiecare client conectat, făcându-l o bază solidă pentru instrumente colaborative, wiki-uri interne și aplicații personalizate care necesită un backend structurat, în timp real.
Funcționalități cheie ale Atomic Server
Sincronizare în timp real
WebSockets încorporați transmit modificări fiecărui client conectat instantaneu, astfel încât editarea colaborativă și tablourile de bord live funcționează fără infrastructură suplimentară.
Graf de cunoștințe tipizat
Fiecare resursă are o schemă și un URL unic bazat pe Atomic Data, oferind conținutului tău validare, legături și posibilitate de interogare pe care stocurile de documente plate nu le pot egala.
Editor de tabel puternic
Editează înregistrări structurate într-o interfață de utilizator (UI) asemănătoare unei foi de calcul, cu coloane tipizate, referințe și validare — o interfață familiară pentru colaboratorii non-tehnici.
Căutare text integral
Căutarea integrată în text integral indexează automat fiecare resursă, făcând bazele de cunoștințe mari căutabile instantaneu, fără a configura un motor separat.
JS, React, Svelte SDK-uri
Bibliotecile client oficiale permit dezvoltatorilor să construiască interfețe și aplicații personalizate care citesc, scriu și se abonează la modificări în timp real printr-un API tipizat.
De ce să rulezi Atomic Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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