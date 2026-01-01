Atomic Server este un CMS headless open-source și o bază de date grafică construită pe Atomic Data, un subset strict al RDF care oferă fiecărei bucăți de conținut o schemă tipizată și un URL stabil. Spre deosebire de CMS-urile tradiționale care stochează blob-uri opace, Atomic Server stochează date structurate, legate, care pot fi interogate, validate și sincronizate în timp real între clienți.

Auto-găzduirea Atomic Server pe propriul tău VPS îți menține graful de cunoștințe, documentele și tabelele sub controlul tău deplin, fără blocare de furnizor (vendor lock-in) sau taxe per utilizator. WebSockets-urile încorporate transmit actualizări live către fiecare client conectat, făcându-l o bază solidă pentru instrumente colaborative, wiki-uri interne și aplicații personalizate care necesită un backend structurat, în timp real.