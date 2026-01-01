Implementează Element prin instalare cu un singur click.
Client de mesagerie securizat, bazat pe Matrix, cu criptare end-to-end, pentru echipe și comunități care își dețin datele.
Alege un plan VPS pentru Element
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Element
Element este o platformă de mesagerie și colaborare open-source, construită pe protocolul Matrix. Oferă mesagerie criptată end-to-end, apeluri vocale și video și partajare de fișiere în mod implicit, cu posibilitatea de a se conecta la orice homeserver Matrix — inclusiv instanțe Synapse auto-găzduite sau servere publice precum matrix.org.
Auto-găzduirea Element pe VPS-ul tău îți menține infrastructura de mesagerie sub control. Poți configura setările de federație, impune politici de securitate, integra cu propriul tău homeserver Matrix și te asiguri că comunicațiile de afaceri sensibile nu trec niciodată prin infrastructura cloud a terților.
Funcționalități cheie ale Element
Criptare integrală
Toate mesajele sunt criptate implicit folosind protocolul Matrix Olm/Megolm, asigurându-se că doar participanții vizați pot citi conversațiile.
Rețea Matrix Deschisă
Conectează-te la orice homeserver Matrix și comunică între diferiți clienți compatibili Matrix, permițând federarea fără blocare pe o anumită platformă.
Sincronizare multiplatformă
Istoricul sincronizat al mesajelor pe web, desktop, iOS și Android asigură că conversațiile sunt accesibile pe fiecare dispozitiv în timp real.
Apeluri vocale și video
Apelurile vocale și video criptate încorporate cu partajare de ecran acceptă colaborarea în timp real fără a părăsi interfața de mesagerie.
Integrări punte
Punțile conectează Element la Slack, IRC, Telegram și alte platforme de mesagerie, consolidând comunicările într-o singură interfață.
De ce să rulezi Element pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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