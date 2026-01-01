Homepage este un panou de bord rapid, sigur și extrem de personalizabil pentru aplicații, care servește ca un hub central pentru toate serviciile tale auto-găzduite. Configurat în întregime prin fișiere YAML, se integrează cu Docker pentru a descoperi automat containerele în execuție, afișează metrici de sistem live și starea de sănătate a serviciilor și suportă peste 100 de integrări terțe pentru widget-uri de date în timp real. Arhitectura sa complet statică înseamnă că se încarcă instantaneu și necesită resurse minime de server.

Implementarea Homepage pe VPS-ul tău cu acces direct la socket-ul Docker creează un panou de bord dinamic, cu actualizare automată, care reflectă infrastructura ta live — containerele noi apar automat, menținând panoul tău de bord precis pe măsură ce stiva ta crește fără reconfigurare manuală.