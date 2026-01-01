Implementează pagina principală cu un singur click.
Panou de bord pentru aplicații modern, complet static, cu descoperire automată de containere Docker și peste 100 de integrări de servicii.
Alege un plan VPS pentru Homepage
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Homepage
Homepage este un panou de bord rapid, sigur și extrem de personalizabil pentru aplicații, care servește ca un hub central pentru toate serviciile tale auto-găzduite. Configurat în întregime prin fișiere YAML, se integrează cu Docker pentru a descoperi automat containerele în execuție, afișează metrici de sistem live și starea de sănătate a serviciilor și suportă peste 100 de integrări terțe pentru widget-uri de date în timp real. Arhitectura sa complet statică înseamnă că se încarcă instantaneu și necesită resurse minime de server.
Implementarea Homepage pe VPS-ul tău cu acces direct la socket-ul Docker creează un panou de bord dinamic, cu actualizare automată, care reflectă infrastructura ta live — containerele noi apar automat, menținând panoul tău de bord precis pe măsură ce stiva ta crește fără reconfigurare manuală.
Funcționalități cheie ale Homepage
Docker descoperire automată
Detectează automat containerele care rulează prin intermediul socket-ului Docker și le adaugă la panoul tău de bord fără introducere manuală.
100+ Integrări de servicii
Afișează date în timp real din Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox și zeci de alte servicii populare auto-găzduite direct pe widget-urile din panoul de bord.
Configurare bazată pe YAML
Gestionează versiunile întregii tale configurații de panou de bord în fișiere YAML, făcând-o trivială de replicat sau de migrat între medii.
Widgeturi de resurse de sistem
Widget-urile încorporate arată utilizarea CPU, a memoriei și a discului în timp real, astfel încât poți monitoriza sănătatea serverului de pe pagina ta de pornire.
CSS și JS personalizate
Injectează CSS și JavaScript personalizat pentru a personaliza aspectul panoului de bord dincolo de opțiunile de temă încorporate.
De ce să rulezi Homepage pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.