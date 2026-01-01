Instalează LLDAP printr-o instalare cu un singur click.
Server de autentificare ușor, care oferă un backend LDAP simplificat și cu o abordare specifică pentru aplicațiile auto-găzduite.
Alege un plan VPS pentru LLDAP
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LLDAP
LLDAP este un server de autentificare ușor, cu o abordare specifică, ce expune o interfață LDAP standard susținută de o interfață de administrare web prietenoasă. În timp ce configurările tradiționale LDAP necesită sute de pagini de schemă, ACL-uri și configurare slapd, LLDAP vine cu setări implicite rezonabile din start: scheme predefinite pentru utilizatori/grupuri/email, un manager grafic de utilizatori și un singur fișier binar care pornește în milisecunde.
Găzduirea LLDAP pe propriul tău VPS îți oferă o singură sursă de adevăr pentru conturile de utilizator pentru fiecare aplicație auto-găzduită care utilizează LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana și zeci de altele — fără complexitatea operațională a OpenLDAP. Utilizatorii sunt gestionați într-un singur loc, modificările de parolă se propagă peste tot, iar grupurile controlează accesul centralizat.
Funcționalități cheie ale LLDAP
LDAP pentru noi, ceilalți
Server LDAP conform standardelor, cu setări implicite rezonabile, astfel încât aplicațiile care se așteaptă la OpenLDAP să funcționeze pur și simplu, fără povara întreținerii schemei și a ACL-urilor.
Interfață de administrare web
Gestionează utilizatori, grupuri și apartenențe printr-o interfață grafică — fără fișiere ldif, fără ldapadd din linia de comandă, fără editare de schemă.
Sursă unică de adevăr
Fiecare aplicație auto-găzduită citește dintr-o singură bază de date a utilizatorilor, astfel încât modificările de parolă, dezactivările și actualizările de apartenență la grup se aplică peste tot simultan.
API de administrare GraphQL
Automatizează provisionarea și gestionarea grupurilor printr-o API GraphQL tipizată, pe lângă interfața standard LDAP de conectare/căutare.
Flux de lucru pentru resetarea parolei
Flux integrat de resetare a parolei prin email pentru utilizatorii finali, astfel încât administratorii să nu devină un birou de asistență pentru parolele uitate.
Amprentă mică
Un singur binar Rust cu persistență SQLite utilizează CPU și RAM minime, lăsând spațiu liber pe VPS pentru aplicațiile care au nevoie de el.
De ce să rulezi LLDAP pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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