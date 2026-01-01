Implementează SoulSync cu instalare printr-un singur click.
Platformă automatizată de descoperire a muzicii și de gestionare a colecției, care conectează serviciile de streaming la biblioteca ta auto-găzduită.
Alege un plan VPS pentru SoulSync
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SoulSync
SoulSync este o platformă inteligentă de gestionare a muzicii care îți conectează conturile de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz și Deezer — la biblioteca ta muzicală auto-găzduită. Oglindește automat playlisturile, monitorizează artiștii pentru lansări noi, îmbogățește metadatele prin zece lucrători de fundal paraleli și organizează fișierele descărcate folosind convențiile tale de denumire preferate.
Spre deosebire de serverele media pasive, SoulSync îți gestionează activ colecția: generează playlisturi de descoperire personalizate, sincronizează istoricul de ascultare și se integrează cu Plex, Jellyfin sau Navidrome pentru a-ți menține biblioteca locală în pas cu gusturile tale de streaming. Auto-găzduirea îți menține datele de ascultare private și colecția ta complet sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale SoulSync
Sincronizare serviciu de streaming
Sincronizează listele de redare de pe Spotify, Tidal, Qobuz și Deezer direct în biblioteca ta muzicală locală cu actualizări automate.
Monitorizarea lansărilor de artiști
Urmărește artiștii preferați și descarcă automat noile lansări imediat ce apar pe platformele de streaming conectate.
Îmbogățirea metadatelor
Zece procese de fundal paralele extrag ilustrații, versuri și etichete de la MusicBrainz, Spotify, Genius și LRClib pentru a-ți menține colecția bine organizată.
Integrare server Media
Conectează-te la Plex, Jellyfin sau Navidrome, astfel încât biblioteca ta locală să rămână sincronizată cu istoricul tău de streaming și playlist-urile tale.
Playlisturi Discovery
Generează playlisturi personalizate — Release Radar, Discovery Weekly și mixuri de decenii sau genuri — bazate pe obiceiurile tale de ascultare.
De ce să rulezi SoulSync pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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