SoulSync este o platformă inteligentă de gestionare a muzicii care îți conectează conturile de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz și Deezer — la biblioteca ta muzicală auto-găzduită. Oglindește automat playlisturile, monitorizează artiștii pentru lansări noi, îmbogățește metadatele prin zece lucrători de fundal paraleli și organizează fișierele descărcate folosind convențiile tale de denumire preferate.

Spre deosebire de serverele media pasive, SoulSync îți gestionează activ colecția: generează playlisturi de descoperire personalizate, sincronizează istoricul de ascultare și se integrează cu Plex, Jellyfin sau Navidrome pentru a-ți menține biblioteca locală în pas cu gusturile tale de streaming. Auto-găzduirea îți menține datele de ascultare private și colecția ta complet sub controlul tău.