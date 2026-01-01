Instalează Koillection cu un singur click.
Manager de colecții auto-găzduit pentru a organiza și cataloga orice tip de colecție fizică sau digitală.
Alege un plan VPS pentru Koillection
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Koillection
Koillection este o aplicație de gestionare a colecțiilor auto-găzduită, care îți permite să cataloghezi orice — cărți, discuri de vinil, jocuri video, timbre, cărți de schimb sau orice altă colecție pe care o deții. Spre deosebire de serviciile de catalogare bazate pe cloud, Koillection rulează în întregime pe propriul tău server, păstrând datele colecției tale private și sub controlul tău deplin.
Construit pe Symfony, cu o interfață curată și responsivă, Koillection suportă câmpuri de metadate personalizate și web scrapere, astfel încât poți îmbogăți elementele cu exact informațiile care contează pentru tipul tău de colecție. Un API REST complet permite integrarea cu instrumente externe, iar suportul multilingv acoperă peste 11 limbi din start.
Funcționalități cheie ale Koillection
Orice tip de colecție
Cataloghează cărți, jocuri, viniluri, timbre sau orice alt obiect de colecție fără a fi constrâns de șabloane predefinite.
Câmpuri de metadate personalizate
Definește câmpurile exacte și structura datelor care se potrivește colecției tale, în loc să te adaptezi la o schemă generică.
Suport Web scraper
Extrage automat metadate de pe site-uri web externe pentru a-ți îmbogăți elementele cu coperte, descrieri și detalii.
Acces API REST
Expune datele colecției tale printr-un API REST complet, permițând integrarea cu aplicații personalizate sau fluxuri de lucru de automatizare.
Interfață multilingvă
Folosește Koillection în limba ta — 11+ limbi sunt acceptate, cu acoperire completă pentru engleză și franceză.
De ce să rulezi Koillection pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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