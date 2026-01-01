Implementează Evolution API cu instalare printr-un singur click.
Gateway API WhatsApp Business open-source pentru construirea de chatboți, automatizări și integrări de mesagerie cu clienții.
Alege un plan VPS pentru Evolution API
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Evolution API
Evolution API este o platformă open-source care oferă un API REST complet pentru automatizarea mesajelor WhatsApp. Construit pe biblioteca Baileys, le permite dezvoltatorilor să conecteze conturi WhatsApp, să trimită și să primească mesaje, să gestioneze contacte și să declanșeze webhook-uri pentru procesarea evenimentelor în timp real — totul fără taxe API oficiale costisitoare pentru conexiunile non-Cloud API.
Găzduirea Evolution API pe propriul tău VPS păstrează toate datele conversațiilor clienților pe propria infrastructură, asigurând conformitatea cu reglementările privind protecția datelor și eliminând costurile per mesaj care fac furnizorii comerciali costisitori la scară mare. Baza de date PostgreSQL și cache-ul Redis incluse oferă persistență fiabilă și gestionarea mesajelor cu debit ridicat pentru sarcinile de lucru în producție.
Funcționalități cheie ale Evolution API
Management multi-instanță
Poți conecta și gestiona mai multe numere WhatsApp dintr-o singură implementare, fiecare instanță fiind izolată și controlabilă independent prin API.
Integrări Chatbot
Conectorii nativi pentru Typebot, Chatwoot și OpenAI permit crearea de chatbot fără cod și conversații automate bazate pe inteligență artificială pe WhatsApp.
Sistem de evenimente Webhook
Webhook-urile în timp real livrează evenimente de mesaj, conexiune și grup către aplicația ta în momentul în care apar, permițând răspunsuri automate instantanee.
Automatizarea fluxului de lucru
Compatibil cu n8n și alte platforme de automatizare, permițând construirea de fluxuri de lucru complexe de mesagerie în mai mulți pași fără cod personalizat.
RESTful API
Un API HTTP/JSON curat cu autentificare prin cod QR facilitează integrarea mesageriei WhatsApp în orice aplicație sau serviciu.
De ce să rulezi Evolution API pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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