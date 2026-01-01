Formbricks este o platformă open-source de gestionare a experienței, construită ca o alternativă cu auto-găzduire la Qualtrics și SurveyMonkey. Echipele de produs și marketing o folosesc pentru a crea sondaje care ajung la utilizatori exact acolo unde se află — în interiorul aplicațiilor web prin JavaScript SDK, pe pagini de link-uri independente, încorporate în site-uri web sau livrate prin campanii de email. Toate răspunsurile ajung într-un panou de bord unificat, cu segmentare și filtrare încorporate.

Auto-găzduirea Formbricks pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra fiecărui răspuns la sondaj și segment de public, fără ca datele să părăsească infrastructura ta. Primul utilizator care se înregistrează după implementare devine administratorul, fără credențiale implicite de distribuit. PostgreSQL și Valkey sunt preconfigurate și gata de utilizare de la prima pornire.