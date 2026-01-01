Implementează Formbricks printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source pentru crearea de sondaje țintite pe canalele din aplicație, link, site web și email.
Alege un plan VPS pentru Formbricks
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Formbricks
Formbricks este o platformă open-source de gestionare a experienței, construită ca o alternativă cu auto-găzduire la Qualtrics și SurveyMonkey. Echipele de produs și marketing o folosesc pentru a crea sondaje care ajung la utilizatori exact acolo unde se află — în interiorul aplicațiilor web prin JavaScript SDK, pe pagini de link-uri independente, încorporate în site-uri web sau livrate prin campanii de email. Toate răspunsurile ajung într-un panou de bord unificat, cu segmentare și filtrare încorporate.
Auto-găzduirea Formbricks pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra fiecărui răspuns la sondaj și segment de public, fără ca datele să părăsească infrastructura ta. Primul utilizator care se înregistrează după implementare devine administratorul, fără credențiale implicite de distribuit. PostgreSQL și Valkey sunt preconfigurate și gata de utilizare de la prima pornire.
Funcționalități cheie ale Formbricks
Distribuție multi-canal
Contactează respondenții în aplicație prin intermediul JavaScript SDK, pe pagini cu link-uri partajabile, încorporate în site-uri web sau prin email — toate gestionate dintr-un singur panou de bord.
Țintire a audienței SDK
Afișează sondaje segmentelor specifice de utilizatori pe baza atributelor, evenimentelor personalizate sau acțiunilor anterioare urmărite prin intermediul Formbricks SDK.
Editor de logică de ramificare
Construiește sondaje în mai mulți pași cu logică condițională, reguli de omitere și tipuri diverse de intrare printr-un editor vizual fără cod.
Rutare automată a răspunsurilor
Trimite automat răspunsurile către Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier sau n8n pe măsură ce sosesc trimiterile.
Statistici privind trimiterile
Vizualizează ratele de finalizare, sumarele răspunsurilor și trimiterile individuale direct în panoul de bord, fără a exporta datele.
Sondaje multilingve
Lansează sondaje în mai multe limbi simultan dintr-o singură configurație de sondaj pentru a ajunge la publicul global.
De ce să rulezi Formbricks pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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