Implementează Tyk Gateway cu un singur click.
Gateway API open-source pentru securizarea, gestionarea și monitorizarea API-urilor REST, GraphQL și gRPC fără licențiere plătită sau paywall-uri pentru funcționalități.
Alege un plan VPS pentru Tyk Gateway
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tyk Gateway
Tyk Gateway este un gateway API complet open-source care gestionează autentificarea, limitarea ratei, cotele și transformarea cererilor pentru serviciile tale backend. Licențiat sub Mozilla Public License 2.0, fiecare funcționalitate a gateway-ului este disponibilă fără o cheie de licență — OAuth 2.0, validarea JWT, proxying-ul GraphQL și suportul pentru plugin-uri sunt toate incluse în versiunea open-source.
Redis este singura dependență, oferind stocare distribuită a sesiunilor și contoare de limitare a ratei. Configurarea este gestionată printr-un API de management REST, făcând Tyk compatibil cu fluxurile de lucru infrastructure-as-code și cu pipeline-urile CI/CD. Auto-găzduirea păstrează tot traficul API, credențialele și datele de utilizare în cadrul propriei tale infrastructuri.
Funcționalități cheie ale Tyk Gateway
Autentificare middleware
Protejează API-urile cu OAuth 2.0, JWT, semnături HMAC, Basic Auth, mutual TLS sau chei API — nu este necesar un cod de autentificare personalizat.
Limitarea ratei și cote
Aplică limite de rată și cote de utilizare per utilizator, per aplicație sau per politică pentru a preveni abuzul și a asigura accesul echitabil.
Suport multi-protocol
Rutează API-urile REST, GraphQL, gRPC, TCP și WebSocket printr-un singur gateway, cu transformare și proxying specifice protocolului.
Cerere transformare
Rescrie URL-uri, injectează sau elimină anteturi, modifică corpurile cererilor și răspunsurilor și convertește între SOAP și GraphQL direct.
Plugin middleware
Extinde comportamentul gateway-ului cu logică personalizată scrisă în JavaScript, Python, Go sau gRPC fără a modifica baza de cod principală.
De ce să rulezi Tyk Gateway pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
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