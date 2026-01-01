Tyk Gateway este un gateway API complet open-source care gestionează autentificarea, limitarea ratei, cotele și transformarea cererilor pentru serviciile tale backend. Licențiat sub Mozilla Public License 2.0, fiecare funcționalitate a gateway-ului este disponibilă fără o cheie de licență — OAuth 2.0, validarea JWT, proxying-ul GraphQL și suportul pentru plugin-uri sunt toate incluse în versiunea open-source.

Redis este singura dependență, oferind stocare distribuită a sesiunilor și contoare de limitare a ratei. Configurarea este gestionată printr-un API de management REST, făcând Tyk compatibil cu fluxurile de lucru infrastructure-as-code și cu pipeline-urile CI/CD. Auto-găzduirea păstrează tot traficul API, credențialele și datele de utilizare în cadrul propriei tale infrastructuri.