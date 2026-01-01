Implementează Headroom cu instalare printr-un singur click.
Proxy open-source de compresie a contextului care reduce utilizarea token-urilor LLM cu 60–95% pentru agenți AI și instrumente de codare.
Alege un plan VPS pentru Headroom
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Headroom
Headroom este un middleware de compresie a contextului, open-source, pentru agenți AI și aplicații bazate pe LLM. Implementat ca un proxy transparent, se află între agentul tău și orice punct final API compatibil cu OpenAI, comprimând automat ieșirile instrumentelor, jurnalele, fragmentele RAG, fișierele și istoricul conversațiilor — reducând utilizarea de token-uri cu 60–95% fără pierderi în acuratețea răspunsului.
Headroom se integrează nativ cu Claude Code, Cursor și alte instrumente compatibile cu MCP prin interfața sa de server MCP încorporată. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău elimină expunerea datelor către terți și îți oferă control complet asupra cărui backend AI se conectează agenții tăi.
Funcționalități cheie ale Headroom
Economii masive de Token
Comprimă rezultatele instrumentelor, jurnalele și istoricul conversațiilor înainte de a le trimite către LLM, reducând utilizarea de tokenuri cu 60–95% fără a sacrifica precizia.
Proxy fără cod
Acționează ca un proxy plug-and-play între agentul tău și orice API compatibil cu OpenAI — nu sunt necesare modificări ale SDK-ului pentru a începe să economisești tokenuri imediat.
Deduplicarea contextului
Deduplică automat contextul partajat între Claude, Codex, Gemini și alți agenți care rulează în aceeași sesiune.
Suport server MCP
Expune instrumente de compresie ca endpoint-uri MCP, integrându-se nativ cu Claude Code, Cursor și orice agent de codare compatibil cu MCP.
Rutare personalizată de backend
Redirecționează cererile către orice backend compatibil cu OpenAI prin configurarea unei singure variabile de mediu — fără a necesita modificări ale codului agentului.
De ce să rulezi Headroom pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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