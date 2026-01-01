PatchMon este o platformă open-source de gestionare a patch-urilor Linux și de monitorizare a flotei, care oferă administratorilor de sistem un singur tablou de bord pentru a urmări, aproba și implementa patch-uri pe toate gazdele Linux gestionate. Aceasta oferă vizibilitate în timp real asupra stării pachetelor, aplicare orchestrată a patch-urilor cu fluxuri de lucru de aprobare, scanare de conformitate OpenSCAP și CIS, audit de securitate Docker Bench și un terminal SSH în browser alimentat de Apache Guacamole — toate acestea fără a necesita niciun client SSH pe mașina de management.

Spre deosebire de soluțiile comerciale de gestionare a patch-urilor care percep taxe per nod, PatchMon este gratuit pentru auto-găzduire și se conectează la gazdele gestionate printr-un agent ușor. Toate istoricul patch-urilor, rapoartele de conformitate și inventarul gazdelor rămân pe propria infrastructură, fără a trimite date către servicii externe.