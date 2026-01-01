Implementează PatchMon printr-o instalare cu un singur click.
Platformă auto-găzduită pentru gestionarea patch-urilor Linux și monitorizarea flotei, cu terminal SSH în browser și scanare de conformitate.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PatchMon
PatchMon este o platformă open-source de gestionare a patch-urilor Linux și de monitorizare a flotei, care oferă administratorilor de sistem un singur tablou de bord pentru a urmări, aproba și implementa patch-uri pe toate gazdele Linux gestionate. Aceasta oferă vizibilitate în timp real asupra stării pachetelor, aplicare orchestrată a patch-urilor cu fluxuri de lucru de aprobare, scanare de conformitate OpenSCAP și CIS, audit de securitate Docker Bench și un terminal SSH în browser alimentat de Apache Guacamole — toate acestea fără a necesita niciun client SSH pe mașina de management.
Spre deosebire de soluțiile comerciale de gestionare a patch-urilor care percep taxe per nod, PatchMon este gratuit pentru auto-găzduire și se conectează la gazdele gestionate printr-un agent ușor. Toate istoricul patch-urilor, rapoartele de conformitate și inventarul gazdelor rămân pe propria infrastructură, fără a trimite date către servicii externe.
Funcționalități cheie ale PatchMon
Orchestrarea patch-urilor la nivel de flotă
Revizuiește actualizările în așteptare pentru întreaga ta flotă Linux, aprobă pachetele de patch-uri și implementează-le cu controale de programare și de revenire dintr-un singur panou de bord.
Terminal SSH în browser
Accesează orice gazdă administrată direct din browser printr-un terminal bazat pe Apache Guacamole — nu este necesară instalarea unui client SSH sau redirecționarea porturilor.
Scanare de conformitate
Rulează scanări de securitate OpenSCAP, CIS benchmark și Docker Bench împotriva gazdelor gestionate și urmărește starea de conformitate în timp, fără instrumente separate.
Starea pachetului în timp real
Vezi ce pachete sunt depășite, vulnerabile sau lipsesc pe fiecare gazdă administrată în timp real, cu indicatori de gravitate și linkuri CVE.
Fluxuri de lucru de aprobare a patch-urilor
Este necesară o aprobare explicită înainte ca patch-urile să fie implementate pe serverele de producție, cu jurnale de audit care înregistrează cine a aprobat ce și când.
De ce să rulezi PatchMon pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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