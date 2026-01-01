Reducere de până la 69% pentru Apache Pinot

Instalează Apache Pinot dintr-un singur click.

Depozit de date OLAP distribuit, în timp real, conceput pentru analize în sub-secundă pe date de tip streaming și batch la scară masivă.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Apache Pinot dintr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Apache Pinot

Apache Pinot este un depozit de date OLAP distribuit în timp real, construit la LinkedIn și utilizat în producție de Uber, Stripe, Walmart, Target și Slack pentru a alimenta analizele orientate către utilizator pe miliarde de evenimente. Acesta ingerează date din surse de streaming precum Kafka și Kinesis, precum și din surse batch precum S3 și HDFS, și răspunde la interogări SQL în milisecunde chiar și cu mii de utilizatori concurenți.

Găzduirea proprie a Pinot pe propriul tău VPS menține latența interogărilor, politicile de retenție și configurația chiriașului sub control direct, fără facturare per interogare sau blocare la furnizor. Controlerul Pinot include o consolă web integrată pentru gestionarea schemelor, configurarea tabelelor și explorarea SQL ad-hoc.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Apache Pinot

Interogări SQL sub-secundă

Stocarea columnar cu indecși star-tree, inverși și de interval returnează o latență de interogare p99 în milisecunde pe miliarde de rânduri.

Ingestie în timp real și în loturi

Conectorii nativi pentru Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS și JDBC îți permit să combini date în flux și date istorice într-un singur tabel.

Concurență ridicată

Proiectat pentru mii de interogări pe secundă de la panouri de bord orientate către utilizator și produse de analiză internă, fără precalculare.

Consolă de interogare încorporată

Controlerul Pinot include o interfață web pentru răsfoirea tabelelor, rularea interogărilor SQL ad-hoc și gestionarea schemelor, segmentelor și chiriașilor.

Tabele de upsert și deduplicare

Operațiunile upsert cu cheie primară și actualizările parțiale fac din Pinot o soluție potrivită pentru captura de date modificate și fluxurile de evenimente mutabile, nu doar pentru jurnalele de tip append-only.

De ce să rulezi Apache Pinot pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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