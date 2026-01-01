Apache Pinot este un depozit de date OLAP distribuit în timp real, construit la LinkedIn și utilizat în producție de Uber, Stripe, Walmart, Target și Slack pentru a alimenta analizele orientate către utilizator pe miliarde de evenimente. Acesta ingerează date din surse de streaming precum Kafka și Kinesis, precum și din surse batch precum S3 și HDFS, și răspunde la interogări SQL în milisecunde chiar și cu mii de utilizatori concurenți.

Găzduirea proprie a Pinot pe propriul tău VPS menține latența interogărilor, politicile de retenție și configurația chiriașului sub control direct, fără facturare per interogare sau blocare la furnizor. Controlerul Pinot include o consolă web integrată pentru gestionarea schemelor, configurarea tabelelor și explorarea SQL ad-hoc.