Instalează Apache Pinot dintr-un singur click.
Depozit de date OLAP distribuit, în timp real, conceput pentru analize în sub-secundă pe date de tip streaming și batch la scară masivă.
Alege un plan VPS pentru Apache Pinot
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Pinot
Apache Pinot este un depozit de date OLAP distribuit în timp real, construit la LinkedIn și utilizat în producție de Uber, Stripe, Walmart, Target și Slack pentru a alimenta analizele orientate către utilizator pe miliarde de evenimente. Acesta ingerează date din surse de streaming precum Kafka și Kinesis, precum și din surse batch precum S3 și HDFS, și răspunde la interogări SQL în milisecunde chiar și cu mii de utilizatori concurenți.
Găzduirea proprie a Pinot pe propriul tău VPS menține latența interogărilor, politicile de retenție și configurația chiriașului sub control direct, fără facturare per interogare sau blocare la furnizor. Controlerul Pinot include o consolă web integrată pentru gestionarea schemelor, configurarea tabelelor și explorarea SQL ad-hoc.
Funcționalități cheie ale Apache Pinot
Interogări SQL sub-secundă
Stocarea columnar cu indecși star-tree, inverși și de interval returnează o latență de interogare p99 în milisecunde pe miliarde de rânduri.
Ingestie în timp real și în loturi
Conectorii nativi pentru Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS și JDBC îți permit să combini date în flux și date istorice într-un singur tabel.
Concurență ridicată
Proiectat pentru mii de interogări pe secundă de la panouri de bord orientate către utilizator și produse de analiză internă, fără precalculare.
Consolă de interogare încorporată
Controlerul Pinot include o interfață web pentru răsfoirea tabelelor, rularea interogărilor SQL ad-hoc și gestionarea schemelor, segmentelor și chiriașilor.
Tabele de upsert și deduplicare
Operațiunile upsert cu cheie primară și actualizările parțiale fac din Pinot o soluție potrivită pentru captura de date modificate și fluxurile de evenimente mutabile, nu doar pentru jurnalele de tip append-only.
De ce să rulezi Apache Pinot pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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