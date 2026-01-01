Implementează ScyllaDB cu un singur click.
Bază de date NoSQL cu debit ridicat, compatibilă direct cu Apache Cassandra și Amazon DynamoDB.
Alege un plan VPS pentru ScyllaDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ScyllaDB
ScyllaDB este o bază de date NoSQL open-source, distribuită, de tip wide-column, scrisă în C++ pe framework-ul Seastar shard-per-core. Aceasta suportă nativ Cassandra Query Language (CQL) și Amazon DynamoDB API, astfel încât aplicațiile existente Cassandra și DynamoDB se conectează fără modificări de cod, rulând pe o fracțiune din hardware.
Găzduirea ScyllaDB pe propriul tău VPS oferă aplicațiilor o latență predictibilă de o singură cifră în milisecunde pentru sarcini de lucru de tip time-series, IoT, mesagerie, detectare a fraudelor și profiluri de utilizator — fără prețuri per operațiune, fără limite de capacitate de citire/scriere și fără blocare la un furnizor (vendor lock-in) pentru un nivel gestionat de Cassandra sau DynamoDB.
Funcționalități cheie ale ScyllaDB
Cassandra Compatibil
Vorbește CQL nativ și suportă fiecare driver Cassandra, astfel încât aplicațiile Cassandra existente se conectează schimbând doar adresa gazdei.
DynamoDB API
Interfața Alternator integrată acceptă protocolul de comunicare Amazon DynamoDB, permițând clienților DynamoDB să ruleze nemodificați pe infrastructura auto-găzduită.
Motor Shard-Per-Core
Framework-ul Seastar fixează un shard fiecărui nucleu CPU pentru o execuție fără blocaje, fără partajare, care saturează toate nucleele sub sarcină.
Metrice Prometheus încorporate
Endpointul nativ /metrics expune sute de elemente interne ale bazei de date pentru Prometheus, Grafana și Stiva de Monitorizare ScyllaDB.
Autorizare la nivel de rând
CassandraAuthorizer impune permisiuni per rol pe keyspaces, tabele și rânduri, astfel încât fiecare aplicație să se conecteze cu cel mai mic privilegiu necesar.
Scalabilă liniar
Adaugă noduri pentru a scala debitul și stocarea pe orizontală — clusterele se extind în mod obișnuit pe zeci de noduri, gestionând milioane de operațiuni pe secundă.
De ce să rulezi ScyllaDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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