Implementează Tolgee printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de localizare cu sursă deschisă, cu editare în context și integrări SDK pentru traducerea aplicațiilor în mai multe limbi.
Alege un plan VPS pentru Tolgee
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tolgee
Tolgee este o platformă open-source de localizare și gestionare a traducerilor care permite echipelor de dezvoltare să gestioneze toate cheile de traducere ale aplicației într-un singur loc. Caracteristica sa remarcabilă este editarea în context — traducătorii pot modifica șirurile de caractere direct în cadrul aplicației rulate, fără a atinge fișierele de cod.
Auto-găzduirea Tolgee pe un VPS menține toate datele de traducere sub controlul tău și elimină taxele per șir de caractere sau per utilizator, comune în alternativele SaaS. SDK-urile pentru React, Angular, Vue și alte framework-uri se integrează direct cu platforma, iar un API REST suportă automatizarea pipeline-ului CI/CD.
Funcționalități cheie ale Tolgee
Editare în context
Traducătorii pot edita șiruri de caractere direct în interfața aplicației tale live, eliminând necesitatea de a căuta prin fișierele cheie.
Gestionare multilingvă
Gestionează toate cheile de traducere și valorile acestora pentru fiecare limbă țintă dintr-un singur panou de bord organizat.
Framework SDK-uri
SDK-urile oficiale pentru React, Angular, Vue și Svelte integrează Tolgee direct în procesul de construire a aplicației tale.
Traducere automată
Pre-completează automat traducerile folosind Google Translate, DeepL sau AWS Translate pentru a accelera fluxurile de lucru de localizare.
REST API și CLI
Automatizează importurile și exporturile de traduceri în pipeline-urile CI/CD folosind API-ul REST sau instrumentul de linie de comandă.
De ce să rulezi Tolgee pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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