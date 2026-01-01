Tolgee este o platformă open-source de localizare și gestionare a traducerilor care permite echipelor de dezvoltare să gestioneze toate cheile de traducere ale aplicației într-un singur loc. Caracteristica sa remarcabilă este editarea în context — traducătorii pot modifica șirurile de caractere direct în cadrul aplicației rulate, fără a atinge fișierele de cod.

Auto-găzduirea Tolgee pe un VPS menține toate datele de traducere sub controlul tău și elimină taxele per șir de caractere sau per utilizator, comune în alternativele SaaS. SDK-urile pentru React, Angular, Vue și alte framework-uri se integrează direct cu platforma, iar un API REST suportă automatizarea pipeline-ului CI/CD.