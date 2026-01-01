Implementează ManageIQ printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de gestionare a cloud-ului hibrid pentru mașini virtuale, containere, rețele și stocare.
Alege un plan VPS pentru ManageIQ
Ce poți crea cu ManageIQ
ManageIQ este o platformă open-source de gestionare și orchestrare a cloud-ului — proiectul upstream din spatele Red Hat CloudForms — care unifică operațiunile pe mașini virtuale, containere, cloud-uri publice și rețele sub o singură consolă. Descoperă infrastructura pe VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud și altele, apoi adaugă politici, automatizare și chargeback.
Auto-găzduirea ManageIQ îți păstrează datele de inventar, fluxurile de lucru de automatizare și definițiile politicilor pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe de licențiere per nod. Containerul all-in-one include aplicația, baza de date PostgreSQL și memcached, astfel încât să poți evalua platforma completă dintr-o singură implementare.
Funcționalități cheie ale ManageIQ
Inventar cloud hibrid
Descoperă și monitorizează VM-uri, containere, rețele și stocare pe platforme precum VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure și Google Cloud dintr-o singură consolă.
Politică și conformitate
Definește politici care detectează automat deviațiile, impun etichetarea și remediază sarcinile de lucru neconforme pentru fiecare furnizor administrat.
Motor de automatizare
Rulează automatizări Ruby bazate pe evenimente, playbook-uri Ansible și fluxuri de lucru de aprobare pentru a provisiona, retrage și reconfigura resurse la scară.
Catalog Self-service
Publică cataloage de servicii cu cote și aprobări, astfel încât echipele să poată solicita VM-uri, containere sau stack-uri fără a deschide tichete.
Rambursare și contorizare
Alocă costurile infrastructurii înapoi chiriașilor, proiectelor sau departamentelor cu planuri tarifare bazate pe utilizarea CPU, memoriei, stocării și rețelei.
REST API și CLI
Condu fiecare acțiune a consolei dintr-un API REST versionat sau din linia de comandă miqcli pentru fluxuri de lucru de infrastructură în stil GitOps.
De ce să rulezi ManageIQ pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.