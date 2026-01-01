Reducere de până la 66% pentru ManageIQ

Implementează ManageIQ printr-o instalare cu un singur click.

Platformă open-source de gestionare a cloud-ului hibrid pentru mașini virtuale, containere, rețele și stocare.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
21,99/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează ManageIQ printr-o instalare cu un singur click.

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KVM 8
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
64,99
ECONOMISEȘTI 66%
21,99/lună
KVM 8
64,99
ECONOMISEȘTI 66%
21,99/lună
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu ManageIQ

ManageIQ este o platformă open-source de gestionare și orchestrare a cloud-ului — proiectul upstream din spatele Red Hat CloudForms — care unifică operațiunile pe mașini virtuale, containere, cloud-uri publice și rețele sub o singură consolă. Descoperă infrastructura pe VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud și altele, apoi adaugă politici, automatizare și chargeback.

Auto-găzduirea ManageIQ îți păstrează datele de inventar, fluxurile de lucru de automatizare și definițiile politicilor pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe de licențiere per nod. Containerul all-in-one include aplicația, baza de date PostgreSQL și memcached, astfel încât să poți evalua platforma completă dintr-o singură implementare.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale ManageIQ

Inventar cloud hibrid

Descoperă și monitorizează VM-uri, containere, rețele și stocare pe platforme precum VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure și Google Cloud dintr-o singură consolă.

Politică și conformitate

Definește politici care detectează automat deviațiile, impun etichetarea și remediază sarcinile de lucru neconforme pentru fiecare furnizor administrat.

Motor de automatizare

Rulează automatizări Ruby bazate pe evenimente, playbook-uri Ansible și fluxuri de lucru de aprobare pentru a provisiona, retrage și reconfigura resurse la scară.

Catalog Self-service

Publică cataloage de servicii cu cote și aprobări, astfel încât echipele să poată solicita VM-uri, containere sau stack-uri fără a deschide tichete.

Rambursare și contorizare

Alocă costurile infrastructurii înapoi chiriașilor, proiectelor sau departamentelor cu planuri tarifare bazate pe utilizarea CPU, memoriei, stocării și rețelei.

REST API și CLI

Condu fiecare acțiune a consolei dintr-un API REST versionat sau din linia de comandă miqcli pentru fluxuri de lucru de infrastructură în stil GitOps.

De ce să rulezi ManageIQ pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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