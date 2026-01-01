Temporal este o platformă open-source de execuție a fluxurilor de lucru durabile, care permite dezvoltatorilor să scrie aplicații de lungă durată, tolerante la erori, ca un cod obișnuit. Fluxurile de lucru scrise cu Temporal supraviețuiesc automat blocărilor de proces, partițiilor de rețea și defecțiunilor de infrastructură — fără a fi necesară salvarea manuală a stării, mașini de stare în baze de date sau o logică complexă de reîncercare. Când un worker repornește, execuția reia exact de unde a rămas.

Această implementare rulează întregul stack Temporal: serverul cu PostgreSQL pentru persistență și Elasticsearch pentru căutarea istoricului fluxurilor de lucru și vizibilitate. Interfața web inclusă îți permite să monitorizezi fluxurile de lucru active, să inspectezi istoricul evenimentelor, să cauți execuții după stare sau atribute personalizate și să declanșezi semnale — oferind echipei tale o observabilitate completă asupra proceselor de afaceri în derulare.