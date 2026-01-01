Implementează Temporal cu instalare dintr-un singur click.
Platformă open-source de execuție a fluxurilor de lucru durabile pentru construirea aplicațiilor tolerante la erori și de lungă durată, la scară largă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Temporal
Temporal este o platformă open-source de execuție a fluxurilor de lucru durabile, care permite dezvoltatorilor să scrie aplicații de lungă durată, tolerante la erori, ca un cod obișnuit. Fluxurile de lucru scrise cu Temporal supraviețuiesc automat blocărilor de proces, partițiilor de rețea și defecțiunilor de infrastructură — fără a fi necesară salvarea manuală a stării, mașini de stare în baze de date sau o logică complexă de reîncercare. Când un worker repornește, execuția reia exact de unde a rămas.
Această implementare rulează întregul stack Temporal: serverul cu PostgreSQL pentru persistență și Elasticsearch pentru căutarea istoricului fluxurilor de lucru și vizibilitate. Interfața web inclusă îți permite să monitorizezi fluxurile de lucru active, să inspectezi istoricul evenimentelor, să cauți execuții după stare sau atribute personalizate și să declanșezi semnale — oferind echipei tale o observabilitate completă asupra proceselor de afaceri în derulare.
Funcționalități cheie ale Temporal
Execuție durabilă
Fluxurile de lucru supraviețuiesc automat blocărilor de proces și repornirilor de infrastructură, reluându-se exact de unde au rămas, fără infrastructură suplimentară.
Vizibilitatea fluxului de lucru
Căutarea bazată pe Elasticsearch îți permite să filtrezi și să inspectezi execuțiile fluxurilor de lucru după stare, tipul fluxului de lucru, atribute de căutare personalizate sau interval de timp.
Reîncercări automate
Definește politici de reîncercare cu o revenire configurabilă pentru orice activitate, astfel încât erorile tranzitorii să fie gestionate fără a modifica codul aplicației.
Fluxuri de lucru de lungă durată
Suportă nativ fluxuri de lucru care rulează minute, zile sau ani — inclusiv cronometre programate, etape de aprobare umană și semnale externe.
SDK-uri multilingve
Lucrătorii se conectează prin gRPC folosind SDK-uri oficiale pentru Go, Python, Java, TypeScript, .NET și PHP.
De ce să rulezi Temporal pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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